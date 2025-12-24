Медия без
14 държави осъдиха новите планове на Израел за Западния бряг

Днес, 01:16
Израелските заселници спорят с палестинските фермери и международни активисти, които събират маслини във ферма извън село Ябруд и близо до израелски заселнически колонии, край Рамала на Западния бряг.
Белгия, Канада, Дания, Франция, Германия, Италия, Исландия, Ирландия, Япония, Малта, Нидерландия, Норвегия, Испания и Обединеното кралство осъдиха одобряването от страна на Израел на 19 нови селища в окупирания Западен бряг.

Държавите заявиха, че решението нарушава международното право, крие риск от по-нататъшна нестабилност и подкопава перспективите за мир, включително усилията за изработване на цялостен план за Газа.

Този акт на осъждане от 14-те държави идва в отговор на едно от най-мащабните разширявания на израелското присъствие на Западния бряг през последните години. Израелският кабинет по сигурността официално обяви решението си в неделя (21 декември 2025 г.), въпреки че самото гласуване се е състояло при закрити врата още на 11 декември.

Планът всъщност включва създаването на 11 напълно нови селища и получаването на официален статут на 8, които са били в процес на изграждане. Някои от имената на новолегализираните или създадени обекти са: Кида, Еш Кодеш, Гиват Харел, Мишол, Кохав Хашахар-Север, Ноф Гилад, Шалем, Хар Безек, Рейханит, Тамун и Пней Кедем.

Две от селищата - Ганим и Кадим, се намират в северната част на Западния бряг, близо до Дженин – райони, които Израел доброволно евакуира през 2005 г. в рамките на плана за изтегляне. Те ще бъдат възстановени. 

Според данни на ООН и организацията „Peace Now“, 2025 година е рекордна за заселването. От края на 2022 г. до края на 2025 г. броят на селищата и официалните постове е нараснал от 141 на 210. През 2025 г. са одобрени или пуснати за търг около 47 390 жилищни единици, в сравнение с около 26 170 през 2024 г.

Финансовият министър на Израел, Безалел Смотрич, открито заяви, че целта на тези действия е стратегическа: „На терен ние блокираме създаването на палестинска терористична държава.“

Международната общност, водена в случая от Великобритания, Франция и Германия, подчертава, че израелското решение подкопава „Планът за Газа“. Този план (свързан с втората фаза на примирието, влязло в сила на 10 октомври 2025 г.) предвижда пътна карта към решение с две държави – нещо, което новото разширяване на селищата прави практически невъзможно.

Палестина, Израел, Западния бряг

