Израел призна Сомалиленд за независима държава

Днес, 21:05

Израел стана първата държава в света, която официално призна Сомалиленд за независима държава. Страните планират да отворят посолства, да назначат посланици и да разширят сътрудничеството в селското стопанство, здравеопазването, технологиите и икономиката.

Според някои доклади Сомалиленд е едно от потенциалните места, където Израел би искал да пресели палестинците от Газа. Разположението на страната край Червено море също засилва позициите на Израел срещу заплахите на хутите от Йемен.

Египет, Турция, Сомалия и Джибути протестираха срещу решението на Израел.

Сомалиленд е протекторат на Великобритания до 26 юни 1960 г., когато получава независимост. Сомалия е италиански протекторат и получава независимост пет дни по-късно - на 1 юли 1960 г. Двете сомалийски страни доброволно се обединяват и формират Сомалия. След обединението през 1960 г. северните кланове (в Сомалиленд) бързо се почувстват политически и икономически изолирани. Повечето ключови постове и инвестиции са концентрирани на юг в столицата Могадишу, което води до нарастващо недоволство и неуспешен опит за преврат още през 1961 г.

През 80-те години режимът на Сиад Баре започва системни репресии срещу клана Исаак в северните части. Столицата на Сомалиленд, Харгейса, е почти напълно изравнена със земята от въздушни бомбардировки през 1988 г. Десетки хиляди цивилни са избити, което оставя дълбока травма и убеждението, че съжителството в обща държава е невъзможно. Когато режимът на Баре пада през 1991 г., Сомалия потъва в хаос, безвластие и война между различни военачалници. В този вакуум Сомалиленд свиква конференция на клановете в град Бурао и решава да анулира съюза от 1960 г., възстановявайки своята независимост в границите на стария британски протекторат.

Днес Сомалиленд функционира като де факто независима държава със собствена валута, армия, паспорт и демократично избрано правителство, въпреки че международната общност официално не я признава. Паспортите на Сомалиленд са признати от Етиопия и ОАЕ. За разлика от Сомалия, Сомалиленд е стабилна държава, с високо ниво на вътрешна стабилност; тя контролира изцяло територията си чрез собствена армия.

Сомалиленд подписа меморандум, с който дава на Етиопия достъп до морето (пристанище Бербера) срещу евентуално официално признаване.

