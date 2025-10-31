Медия без
Израел получи тяло на заложник с български паспорт

Властите са идентифицирали останките на 25-годишния Сахар Барух

Днес, 13:00
Бойци на "Хамас" носят в ивицата Газа чувал с тялото на един от израелските заложници преди предаването им на 28 октомври.
ЕПА/БГНЕС
Едно от телата на израелски заложници, предадени от "Хамас", е на Сахар Барух, който е и с българско гражданство. Това съобщи агенция Франс прес, цитирана от БТА.

Властите в Израел съобщиха, че са идентифицирали телата на заложниците Сахар Барух и Амирам Купер, които бяха получени от представители на Червения кръст в Газа като част от споразумението с "Хамас". Останките са били идентифицирани в Националния институт по съдебна медицина на Израел, а семействата на починалите са информирани.

Сахар Барух беше отвлечен от кибуца Беери на 7 октомври 2023 г. и отведен в Газа, където беше убит по време на провалила се спасителна операция на израелската армия през декември на същата година. Той беше на 25 години.

Амирам Купер беше на 84 години към момента на отвличането му също на 7 октомври 2023 г. Той беше похитен заедно със съпругата си Нурит от къщата им в кибуца Нир Оз. През юни 2024 г. Израел съобщи, че Купер е починал докато е бил в плен.

Досега "Хамас" е върнал на Израел 17 от общо 28 тела на заложници.

Сред заложниците имаше още един с българско гражданство - Матан Ангрест. Той беше освободен при влизането в сила на споразумението за прекратяване на огъня заедно с останалите живи израелци, държани в плен.

