Огънят в Газа спря

Днес, 14:23
Нетаняху пред снимки на 48-те заложници, които още са в Газа. Повече от тях са мъртви
Безсрочното прекратяване на огъня между Израел и "Хамас" в ивицата Газа влезе в сила в 12:00 ч. днес, след като снощи израелското правителство успя да ратифицира споразумението. Разширеният състав на израелското правителство се събра като покани на заседанието си пратениците на САЩ - специалният пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф и съветника на Тръмп и негов зет Джаред Кушнер

Тече 24-часов срок, през който решението на израелското правителство може да бъде обжалвано пред Върховния съд.

200 души ще следят за инциденти в Газа, каквито вече имаше там през последното денонощие. Армията на Израел унищожи няколко души, след като палестински снайперист уби сержант Мишел Нахими в северната част на Газа. ЦАХАЛ заяви, че ще отвръща на всяка провокация.  

Армията на Израел вече започна подготовката за изтеглянето си към новата линия за разполагане, според мирния договор. Постигнато е пълно споразумение за картите, описващи изтеглянето на военните от ивицата Газа - първоначално ЦАХАЛ трябва да се изтегли до линия, от която ще контролира на този етап около 48 на сто от територията на ивицата.

Стартира и 72-часов срок, в който "Хамас" трябва да предаде всички заложници - живи и починали. Крайният срок е 12:00 ч. в понеделник. В Газа останаха 48 заложници, от които 28 са мъртви. Очаква се "Хамас" да освободи първо 20-те живи. Палестинците са започнали да събират останките на починалите, за да бъдат върнати в Израел. Работна група с тежка техника локализира и разрушава сгради за да стигне до телата на починалите. 

Министерството на религиозните служби на Израел съобщи в четвъртък, че е приключило подготовката си за очакваното получаване на останките на загиналите заложници от Газа.

Първо телата ще бъдат идентифицирани в Института за съдебна медицина, намиращ се в Тел Авив. След това те ще бъдат предадени на Хевра Кадиша - дружество, която отговаря за организирането на погребални услуги според еврейската традиция. Министерството ще съдейства на семействата при организирането на погребалните процесии. „Министерството ще придружава лично семействата на загиналите и ще им предостави мрежа за подкрепа през седемте дни на траур, в пълна координация с всяко семейство“, заяви в изявление генералният директор на министерството Йехуда Авидан.

В рамките на споразумението, Израел ще освободи 250 палестинци, осъдени на доживотен затвор, както и 1700 арестувани жители на Газа, включително жени и деца. 

