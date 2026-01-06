Европа брани Гренландия и плаши с край на НАТО

Франция, Германия, Италия, Полша, Испания, Великобритания и Дания излязоха с обща декларация, в която защитиха датския суверенитет над Гранландия. „Гренландия принадлежи на своя народ, а решенията по въпросите, засягащи Дания и Гренландия, трябва да се вземат само от Дания и Гренландия“, подчертаха страните.

Някои от европейските лидери заявиха, че ако Гренландия стане американски остров, това ще означава край на военното партньорство от двете страни на Атлантика. "Завладяването на Гренландия от САЩ ще означава край на НАТО", отсече датският премиер Мате Фредериксен.

"Претенциите на САЩ към Гренландия обезсмислят съществуването на НАТО. Нито един член на НАТО не може да напада друг член на алианса", заяви полският премиер Туск.

По-рано американският президент Доналд Тръмп заяви, че ЕС в областта на отбраната се нуждае от това САЩ да притежават Гренландия, като аргументира това с факта, че кораби на Китай и Русия вече обграждат датския остров.

Стивън Милър, съветникът по националната сигурност на президента Доналд Тръмп, постави под съмнение правата на Дания над Гренландия.

„Истинският въпрос е: на какво основание Дания предявява претенции за контрол над Гренландия? Каква е основата на техните териториални претенции? Каква е основата им да държат Гренландия като колония?", попита Милър в интервю за CNN.

Ден по-рано съпругата на Милър - Кати, публикува карта на Гренландия, оцветена с американското знаме и надпис: "Скоро". Това предизвика реакция както на властите в Дания и Гренландия, така и на европейски политици като президента на Франция Макрон.

Атака на САЩ срещу съюзник от НАТО би означавала края както на военния съюз, така и на сигурността след Втората световна война, предупреди датският премиер Мете Фредериксен. „Ако САЩ решат да атакуват военно друга страна от НАТО, тогава всичко ще спре – това включва НАТО и следователно сигурността след Втората световна война“, заяви тя пред датската TV2.

"Никой няма да се бори военно със САЩ за бъдещето на Гренландия“, коментира обаче днес Милър. "Ние сме суперсила и при президента Тръмп ще се държим като суперсила. Нелепо е, че позволяваме на страната в задния ни двор да стане доставчик на ресурси за нашите противници, но не и за нас", каза Милър пред CNN.

Гренландия е датска от векове. Датчаните основават столицата Нуук в началото на 18-и век, а след Наполеоновите войни колониалният статут на острова бе потвърден с Договора от Кил. С промяна в датската конституция през 1953 г. Гренландия спря да бъде колония и стана равноправен окръг в рамките на Кралство Дания. Гренландците получиха датско гражданство. През 1979 г. Гренландия получи вътрешно самоуправление и собствен парламент, след това излезе от ЕИО, а през 2009 г. след референдум получи още по-голяма автономия, включително право върху природните си ресурси и признаване на гренландския език за официален.

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп се готви да предложи на Гренландия споразумение, което самият републиканец сравни с голяма сделка с недвижими имоти, съобщава The Economist. Длъжностните лица обсъждат възможността да предложат сключването на Договор за свободна асоциация (Compacts of Free Association, COFA), подобни споразумения Вашингтон има с малки държави в Тихия океан. Според документа тези държави предоставят на американските военни право на изключителен достъп до своите териториални води и въздушно пространство, което лишава другите страни от подобно право. В замяна САЩ предоставят икономическа и финансова помощ.