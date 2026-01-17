Тръмп налага нови мита на държавите, подкрепящи Гренландия

БГНЕС/ЕПА Днес хиляди датчани се събраха пред посолството на САЩ в Копенхаген, за да протестират срещу желанието на Тръмп да купи Гренландия.

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че ще наложи допълнителни 10% мито на всички стоки от държавите, които открито се противопоставиха на желанието му Гренландия да стане част от САЩ и изпратиха свои военни на острова. От 1 февруари 2026 г. допълнително ще бъдат обложени стоки от Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерландия и Финландия. Ако не бъде постигнато споразумение за предаване на острова на САЩ, от 1 юни 2026 г. митото ще бъде увеличено до 25%.

Това стана ясно от пост на Тръмп в социалните мрежи.

Той продължава да твърди, че САЩ трябва да придобият Гренландия заради глобалната и националната им сигурност, тъй като Русия и Китай се опитват да получат контрол над острова.

"Това мито ще остане, докато не бъде постигнато споразумение за пълна и абсолютна покупка на Гренландия. САЩ се опитват да направят това вече 150 години. Много президенти са се опитвали, и за това са имали основателни причини, но Дания винаги е отказвала", твърди Тръмп. "Сега, заради "Златния купол" и съвременните системи за въоръжение, както настъпателни, така и отбранителни, необходимостта от придобиване става особено важна. В днешно време стотици милиарди долари се харчат за програмата за сигурност, свързана с "Купола", в това число и за възможно защита на Канада, и тази блестяща, но много сложна система може да работи с максимална ефективност и потенциал само в случай, че тази земя бъде включена в нея, заради ъглите и граничните линии. САЩ са готови незабавно да започнат преговори с Дания и/или с всяка от тези страни, които се подложиха на такъв риск, въпреки всичко, което сме направили за тях, включително максимална защита в продължение на много десетилетия", добавя той.

В допълнение към обявяването на мита, Тръмп заяви, че в продължение на години Вашингтон ефективно е субсидирал Дания и ЕС, като не е налагал мита върху техните стоки. Сега, обяви той, че е време Дания да „върне услугата“, тъй като според него „световният мир е заложен на карта“.

“Now, after Centuries, it is time for Denmark to give back — World Peace is at stake! China & Russia want Greenland, & there is not a thing that Denmark can do about it... The United States of America is immediately open to negotiation with Denmark and/or any of these… pic.twitter.com/y6iZGQJxdP — The White House (@WhiteHouse) 17 януари 2026 г.

Всъщност Тръмп налага мита на държавите от НАТО, които изпратиха малки военни екипи в Гренландия, полуавтономна територия на Дания, за да проучат способностите на алианса да защитава Арктика на фона на нови заплахи от страна на американския президент, че ще превземе Гренландия. Франция е изпратила в Гренландия 15 свои военни. Германия е изпратила 13 войници, Финландия и Норвегия – по двама, а Нидерландия и Великобритания – по един. Така общо групата се състои от 34 души.

На практика Тръмп наказва страни от НАТО за изпращане на военни на територията на страна от НАТО по нейна покана и на Дания за изпращане на войски на нейна собствена територия.

Отпор

Днес хиляди датчани се събраха пред посолството на САЩ в Копенхаген и в други датски градове, за да протестират срещу желанието на Тръмп да купи Гренландия. В тях се включиха и много жители на острова. 85% от населението на Гренландия е против присъединяването към САЩ. Петте политически партии в гренландския парламент излязоха с обща декларация в този смисъл, а премиерът Йенс-Фредерик Нилсен обяви: "Ако трябва да избираме между САЩ и Дания, ние избираме Дания".

Протести под лозунга „Долу ръцете от Гренландия“ се проведоха в Копенхаген, Орхус, Олборг, Одензе и столицата на Гренландия - Нуук. Участниците скандираха „Гренландия не е за продажба“ и носеха червено-белите знамена на острова.

Камила Сизинг, председател на Асоциацията на инуитите, заяви, че протестите са насочени срещу „американските изявления и амбиции за анексиране на Гренландия“ и целят да напомнят на гренландците за правото им на самоопределение. Тя добави, че демонстрантите настояват за уважение към Кралство Дания и автономния статут на острова.

Thousands and thousands of danes and greenlanders gathered in Copenhagen and other danish and greenlandic cities to send a clear signal to Trump: Hands Off Greenland❤️🇬🇱 #dkpol #greenland #handsoffgreenland pic.twitter.com/Y4xWCfvEet — Pelle Dragsted (@pelledragsted) 17 януари 2026 г.

Greenland’s capital, Nuuk, today: a major protest against the sale/occupation of the island by the United States.



Several thousand people gathered in Nuuk (which has a total population of ~20,000), marching through the city center to the U.S. consulate. This means the rally… pic.twitter.com/9Snt8w7YIg — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) 17 януари 2026 г.





Мнение

Бившият генерален секретар на НАТО и бивш датски премиер Андерс Фог Расмусен заяви, че Тръмп използва Гренландия „като оръжие за масово разсейване от реални заплахи“, като например войната на Русия срещу Украйна.

„Още от детството си смятам Съединените щати за естествения лидер на свободния свят. Дори говорих за Съединените щати като за световен полицай. Сега виждаме Съединените щати да използват език, много близък до този на гангстерите, които те би трябвало да контролират в Москва, Пекин и т.н.“, смята той, цитиран от FT.

Расмусен отбеляза, че вниманието на света в момента е насочено към Гренландия, вместо към това, което би трябвало да е фокусът в момента: да накара Путин да преговаря за Украйна:

„Разногласията на Запад играят в полза на Русия. Сигурен съм, че Москва се надява, че Гренландия ще се превърне в айсберга, който ще потопи НАТО. Така че това отива отвъд Дания и Гренландия... Завладяването на Гренландия би означавало края на световния ред, какъвто го познаваме”, добавя той.