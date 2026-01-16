Европейската подкрепа за Гренландия е като виц, смята Италия

Италия отказа да се присъедини към европейската разузнавателна мисия в Гренландия. Министърът на отбраната Гуидо Крозето открито осмя инициативата, предприета на фона на растящо напрежение между Европа и САЩ заради опитите на американския президент Доналд Тръмп да поеме контрол над арктическия остров, предадоха ДПА и БТА.

"Гренландия. Чудя се какво ли ще правят там. На екскурзия ли ще са? Петнадесет италианци, петнадесет французи и петнадесет германци. Звучи като началото на виц", заяви Крозето по отношение на разузнавателната мисия, ръководена от Дания.

Всъщност вицът преувеличава бройката. Франция е изпратила в Гренландия 15 свои военни. Германия е изпратила 13 войници, Финландия и Норвегия – по двама, а Нидерландия и Великобритания – по един. Така общо групата се състои от 34 души.

"Аз подкрепям задълбочаването (на отношенията), а не на разделенията между нациите в свят, който вече е твърде разделен", посочи министърът на отбраната, който е от редиците на крайнодясната партия "Италиански братя" на Джорджа Мелони.

"НАТО и ООН трябва да останат основните репери на международната сигурност", подчерта Крозето.

Няколко държави от НАТО изпратиха малки военни екипи в Гренландия, полуавтономна територия на Дания, за да проучат способностите на алианса да защитава Арктика на фона на нови заплахи от страна на американския президент, че ще превземе Гренландия.

Германия изпраща военен проучвателен екип в Гренландия, заедно с Франция, Нидерландия, Обединеното кралство, Норвегия, Швеция и Финландия.

Скорошната среща между представители на САЩ и Дания и Гренландия не способства за изглаждането на различията.

Министър-председателката Джорджа Мелони, която в момента е на държавно посещение в Япония, се смята за един от най-големите привърженици сред европейските лидер на по-тясното взаимодействие с Вашингтон, фактор, който може да обясни по-предпазливия подход на Рим към напрежението около Гренландия, отбелязва ДПА.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е готов да въведе търговски мита срещу страни, които не подкрепят плановете на Вашингтон за установяване на контрол над Гренландия.

„Мога да наложа мита на държави, които не се съгласят с претенциите на САЩ към Гренландия, защото Гренландия ни е необходима за националната сигурност“, каза Тръмп по време на събитие в Белия дом, посветено на проблемите на здравеопазването. Той не разкри допълнителни подробности за плана си, но нарече себе си „кралят на митата“.

Съединените щати са получили покана да се включат във военни учения в Гренландия заедно със съюзниците си от НАТО, заяви пред АФП ръководителят на Съвместното арктическо командване на Дания.

„Разбира се, САЩ като част от НАТО са поканени тук“, каза генерал-майор Сьорен Андерсен на борда на кораб от датските военноморски сили в пристанището на град Нуук.

Андерсен подчерта, че ученията са свързани със „случващото се в Украйна“, като уточни, че досега не е наблюдавал присъствие на руски или китайски кораби в близост до арктическия остров, който е автономна територия на Дания.