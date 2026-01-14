Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Гренландия избра Дания пред САЩ

"Не знам кой им е премиер. Това е голям проблем за него", заяви Тръмп

Днес, 08:19
Премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен
EPA/BGNES
Премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен

Премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен категорично отхвърли опитите на Съединените щати да поставят острова под американски контрол, заявявайки, че Гренландия не иска да бъде управлявана или „придобита“ от САЩ и предпочита да остане част от Кралство Дания. На съвместна пресконференция с датската премиерка Мете Фредериксен Нилсен подчерта, че ако трябва да изберат между САЩ и Дания „тук и сега, ние избираме Дания“. "На всички трябва да е ясно - Гренландия не иска да принадлежи към САЩ. Гренландия не иска да бъде управлявана от САЩ. Гренландия не иска да бъде част от САЩ", каза Нилсен.

Този коментар идва в отговор на поредица изявления на президента Доналд Тръмп, който през последните седмици възобнови публично интереса на Вашингтон към Гренландия, сочейки стратегическото ѝ значение за националната сигурност и предупреждавайки, че САЩ трябва да „поемат контрол“ върху острова, за да попречат на Русия или Китай да го направят. В рамките на тази инициатива Тръмп назначи и специален пратеник за Гренландия, който заяви, че ще работи за „включване на Гренландия в САЩ“ - ход, който беше остро критикуван от Копенхаген и Нуук като неприемлив и нарушение на международното право.

В отговор на изявленията на премиера Нилсен, Тръмп ги отхвърли, намеквайки, че позицията може да създаде „голям проблем“, и подчерта, че според него САЩ имат легитимни интереси в региона. „Не знам нищо за него… това е голям проблем за него", коментира Тръмп по адрес на Нилсен. 

Гренландия и Дания заедно продължават да отстояват, че островът не е за продажба и че бъдещето му трябва да бъде решавано само от неговите жители и в рамките на международното право. Двете страни също така акцентират върху своята роля в НАТО и нуждата от укрепване на арктическата сигурност без външен натиск.

Преди няколко дни петте партии в гренладския парламент също излязоха с обща позиция против желанието на Тръмп да получи острова. Последните социологически проучвания показват, че 85% от жителите на Гренландия не желаят да са част от САЩ. 

Днес външните министри на Гренландия и Дания ще посетят Белия дом за разговори с представители на администрацията на САЩ, включително вицепрезидента и държавния секретар. Целта на тези двустранни преговори в американската столица е да се обсъдят геополитическите напрежения около Гренландия, да се изяснят позиции и да се предотвратят по-нататъшни недоразумения между съюзниците в рамките на НАТО.

Аргументите „за“ по-силна роля на САЩ

Поддръжниците на американското участие в управлението или сигурността на Гренландия посочват стратегическото ѝ значение в Арктика, където се засилва конкуренцията между големите сили. Според тях САЩ могат да осигурят по-голяма военна защита, инвестиции в инфраструктура и икономическо развитие, както и противодействие на нарастващото влияние на Русия и Китай в региона. Вашингтон вече има военно присъствие на острова и го разглежда като ключов елемент от северната си отбранителна система.

Аргументите „против“

От своя страна Гренландия и Дания предупреждават, че всякакви опити за американски контрол биха нарушили суверенитета на острова и принципите на международното право. Критиците смятат, че подобен натиск подкопава доверието между съюзници в НАТО и игнорира правото на гренландците сами да определят бъдещето си. Освен това Копенхаген подчертава, че сигурността в Арктика може да бъде гарантирана чрез сътрудничество, а не чрез едностранни действия.

Посещението на външните министри на Гренландия и Дания в Белия дом ще бъде ключов тест дали напрежението може да бъде овладяно по дипломатически път. Срещата ще покаже дали Вашингтон е готов да приеме категоричната позиция на Нуук и Копенхаген – че Гренландия не е за продажба и не подлежи на външно управление.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Гренландия, Дания, САЩ

Още новини по темата

Конгресмен внесе закон за анексиране на Гренландия
13 Яну. 2026

Кои са първите хора, стигнали до Гренландия?
12 Яну. 2026

Ватиканът е убеждавал САЩ да не пречат Мадуро да избяга в Русия

10 Яну. 2026

"Не искаме да сме американци", заявиха гренландските партии
10 Яну. 2026

US агенти отново простреляха граждани при акция за мигранти
09 Яну. 2026

Европа обмисля дали да прати войници в Гренландия
08 Яну. 2026

Преследвачи на мигранти застреляха американка в Минеаполис
08 Яну. 2026

САЩ се оттеглят от 66 международни организации
08 Яну. 2026

Държавният департамент обяви Източна Европа за по-безопасна от Западна
07 Яну. 2026

Лидерът на републиканците в Сената отхвърли военно превземане на Гренландия
07 Яну. 2026

Европа брани Гренландия и плаши с край на НАТО
06 Яну. 2026

Светкавичната операция срещу Мадуро ще отприщи хаос във Венецуела
06 Яну. 2026

САЩ удариха Венецуела и задържаха Мадуро
03 Яну. 2026

Китай наложи санкции на САЩ заради оръжие за Тайван
27 Дек. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Раздутият съдебен балон трябва да се спука
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Вековната злоба на роба не роди гнус към еврото
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: БСП предизборно си пребоядисва фасадата
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?