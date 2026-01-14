Гренландия избра Дания пред САЩ

Премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен категорично отхвърли опитите на Съединените щати да поставят острова под американски контрол, заявявайки, че Гренландия не иска да бъде управлявана или „придобита“ от САЩ и предпочита да остане част от Кралство Дания. На съвместна пресконференция с датската премиерка Мете Фредериксен Нилсен подчерта, че ако трябва да изберат между САЩ и Дания „тук и сега, ние избираме Дания“. "На всички трябва да е ясно - Гренландия не иска да принадлежи към САЩ. Гренландия не иска да бъде управлявана от САЩ. Гренландия не иска да бъде част от САЩ", каза Нилсен.

Този коментар идва в отговор на поредица изявления на президента Доналд Тръмп, който през последните седмици възобнови публично интереса на Вашингтон към Гренландия, сочейки стратегическото ѝ значение за националната сигурност и предупреждавайки, че САЩ трябва да „поемат контрол“ върху острова, за да попречат на Русия или Китай да го направят. В рамките на тази инициатива Тръмп назначи и специален пратеник за Гренландия, който заяви, че ще работи за „включване на Гренландия в САЩ“ - ход, който беше остро критикуван от Копенхаген и Нуук като неприемлив и нарушение на международното право.

В отговор на изявленията на премиера Нилсен, Тръмп ги отхвърли, намеквайки, че позицията може да създаде „голям проблем“, и подчерта, че според него САЩ имат легитимни интереси в региона. „Не знам нищо за него… това е голям проблем за него", коментира Тръмп по адрес на Нилсен.

Гренландия и Дания заедно продължават да отстояват, че островът не е за продажба и че бъдещето му трябва да бъде решавано само от неговите жители и в рамките на международното право. Двете страни също така акцентират върху своята роля в НАТО и нуждата от укрепване на арктическата сигурност без външен натиск.

Преди няколко дни петте партии в гренладския парламент също излязоха с обща позиция против желанието на Тръмп да получи острова. Последните социологически проучвания показват, че 85% от жителите на Гренландия не желаят да са част от САЩ.

Днес външните министри на Гренландия и Дания ще посетят Белия дом за разговори с представители на администрацията на САЩ, включително вицепрезидента и държавния секретар. Целта на тези двустранни преговори в американската столица е да се обсъдят геополитическите напрежения около Гренландия, да се изяснят позиции и да се предотвратят по-нататъшни недоразумения между съюзниците в рамките на НАТО.

Trump:



I don’t know anything about the PM of Greenland. I disagree with him. That is going to be a big problem for him. https://t.co/LpD3LuBoXh pic.twitter.com/sAEhnj3Ifm — Clash Report (@clashreport) 13 януари 2026 г.

Аргументите „за“ по-силна роля на САЩ

Поддръжниците на американското участие в управлението или сигурността на Гренландия посочват стратегическото ѝ значение в Арктика, където се засилва конкуренцията между големите сили. Според тях САЩ могат да осигурят по-голяма военна защита, инвестиции в инфраструктура и икономическо развитие, както и противодействие на нарастващото влияние на Русия и Китай в региона. Вашингтон вече има военно присъствие на острова и го разглежда като ключов елемент от северната си отбранителна система.

Аргументите „против“

От своя страна Гренландия и Дания предупреждават, че всякакви опити за американски контрол биха нарушили суверенитета на острова и принципите на международното право. Критиците смятат, че подобен натиск подкопава доверието между съюзници в НАТО и игнорира правото на гренландците сами да определят бъдещето си. Освен това Копенхаген подчертава, че сигурността в Арктика може да бъде гарантирана чрез сътрудничество, а не чрез едностранни действия.

Посещението на външните министри на Гренландия и Дания в Белия дом ще бъде ключов тест дали напрежението може да бъде овладяно по дипломатически път. Срещата ще покаже дали Вашингтон е готов да приеме категоричната позиция на Нуук и Копенхаген – че Гренландия не е за продажба и не подлежи на външно управление.