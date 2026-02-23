15 самолета и 500 души от САЩ са тук за учение, обяви шефът на МО

Никой не е искал от България нито предоставяне на територия, нито някакво военно участие в хипотетична бъдеща операция на въоръжените сили на САЩ срещу Иран. Това заяви служебният министър на отбраната Атанас Запрянов на брифинг в Министерския съвет (МС) във връзка с разполагането на военновъздушни средства на Съединените американски щати (САЩ) на летище „Васил Левски“. Запрянов каза, цитиран от БТА, че коментира темата, за да разсее спекулациите около разполагането на самолетите на нашето летище.

На военновъздушната база „Враждебна“ се провежда съвместно учение на американските военновъздушни сили с нашите военновъздушни сили по отношение на предно разполагане на логистичен елемент, а именно самолети за зареждане във въздуха на летателни апарати, разясни Запрянов. Това учение по никакъв начин не е свързано с обстановката и преговорите на САЩ с Иран, подчерта той.

По думите на министъра учението в базата „Враждебна“ е планирано по линия на европейското командване. То предвижда не повече от 15 летателни апарата и личен състав до 500 души, обясни Запрянов. Той каза, че на летището в София са използвани паркоместа, на които да бъдат разположени самолетите, тъй като на „Враждебна“ няма достатъчно места за това. Министърът каза още, че учението не засяга международната дейност на летището за граждански полети и не налага затварянето на аеропорта.

Атанас Запрянов каза, че американските самолети са от стратегическите сили на САЩ в Европа, които могат да оперират по целия източен фланг. По целите за отбранителни способности на НАТО имаме планирани летища, гари, пристанища, транспортни и жп коридори, гари за осигуряване на член 5 от Вашингтонския договор, уточни той. Така че няма нищо извънредно, което да налага разпространяването на тревога, че едва ли не летището в София ще бъде част от някакъв елемент за военни действия, подчерта Запрянов.

В допълнение министърът на отбраната каза, че летателната техника и личният състав в обучението не могат да останат повече от 90 дни.