Тръмп намали с 32% митата за Индия, за да не купува тя руски петрол

ЕПА/БГНЕС Последната среща на Доналд Тръмп и Нарендра Моди бе преди почти година - в средата на февруари в Белия дом

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви търговско споразумение с Индия, което намалява американските мита върху индийски стоки от 50% на 18% в замяна на спиране на покупките на руски петрол от Индия и намаляване на търговските бариери.

Тръмп обяви сделката в социалните медии след разговор с индийския премиер Нарендра Моди, като посочи, че Индия вече ще купува петрол от САЩ и потенциално от Венецуела. След това от източници от Белия дом потвърдиха пред агенция "Ройтерс", че САЩ отменят наказателно мито от 25% върху целия внос от Индия заради нейните покупки на руски петрол, което се е натрупало в допълнение към 25% „реципрочна“ митническа ставка. Въпреки това до понеделник вечерта не бе издаден президентски указ, нито известие до Федералния регистър, необходимо за официалното приемане на промените. Моди пък изобщо не спомена за отказ от руския петрол.

След анонса на Тръмп обаче акциите на големи индийски компании, листвани на американската борса, се покачиха. ИТ консултантската фирма Infosys затвори с 4,3% по-високо, консултантската компания Wipro - с 6,8%, HDFC Bank - с 4,4%, а фондът iShares MSCI India - с 3%.

Индийският премиер Моди е ангажирал най-многолюдната държава да „купува американски изделия на много по-високо ниво“, в допълнение към закупуването на US енергийни източници за над €500 млрд., включително въглища, плюс технологии, селскостопански и други продукти, добави Тръмп в съобщението си. „Те също така ще намалят своите тарифни и нетарифни бариери срещу САЩ до нула“, добави американският президент.

РЕАКЦИИ

Американският бизнес реагира предпазливо и с критики. Търговската камара, която отдавна се застъпва за сделка с Индия за отваряне на пазарите, нарече съобщението на Тръмп напредък към тази цел.

Коалиция от над 800 малки предприятия, наречена „Ние плащаме тарифите“, обаче призова американците да не празнуват сделката, която нарече „600% увеличение на данъците за американския бизнес спрямо 2024 г.“ Групата отбеляза, че през 2024-а американските тарифи върху индийския внос са били около 2% до 3%, но сега ще бъдат 18% и биха могли да се повишат, ако Индия не се откаже напълно от руския петрол.

„Чудесно е да говоря днес с моя скъп приятел президента Тръмп. Радвам се, че продуктите, произведени в Индия, вече ще имат намалена тарифа от 18%“, реагира индийският премиер Моди в X. - Големи благодарности на президента Тръмп от името на 1,4 милиарда души от Индия за това прекрасно съобщение.“

Министърът на търговията на Индия Пиюш Гоял заяви, че сделката ще сближи икономиките на САЩ и Индия.

„Това споразумение отключва безпрецедентни възможности за фермери, малки и средни предприятия, предприемачи и квалифицирани работници да произвеждат в Индия за света, да проектират в Индия за света и да правят иновации в Индия за света. То ще помогне на Индия да получи технологии от САЩ“, обяви Гоял в X.

Обявеното споразумение идва по-малко от седмица, след като Индия подписа "майката на всички сделки" с Европейския съюз. Тя се очаква да премахне или намали тарифите за 96,6% от търгуваните стоки, като изключва соята, говеждото месо, захарта, ориза и млечните продукти от ЕС от намаленията.

Администрацията на Тръмп бърза да завърши рамковите търговски споразумения с основни търговски партньори, преди Върховният съд на САЩ да се произнесе дали да отмени „реципрочните“ тарифи, наложени по Закона за международните извънредни икономически правомощия.

Администрацията на Тръмп постигна споразумение с Тайван миналия месец и казва, че се очаква подобни сделки да продължат, независимо от евентуално негативно решението на съда, защото митата ще бъдат наложени отново, съгласно други административни правомощия.