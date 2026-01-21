Медия без
Гренландия се готви за военно нахлуване на САЩ

Днес, 08:44
Премиерът на Гренландия разпореди да се подготвят за военно нахлуване на САЩ, съобщи "Блумбърг". 

За да помогне на хората да се подготвят за възможни сътресения, правителството на острова създава работна група, съставена от представители на всички местни власти, заяви Йенс-Фредерик Нилсен.

Властите на Гренландия се подготвят да разпространят сред населението препоръки за необходимите действия, включително ще предложат хората да разполагат у дома със запаси от храна за пет дни.

Тези изявления идват на фона на спорове и геополитическо напрежение около позицията на  президента на САЩ Доналд Тръмп, който говори за стратегическата важност на Гренландия и не изключва използване на сила, ако е необходимо да бъде придобита или поставена под по-тесен контрол.

Снощи на пресконференцията в Белия дом Тръмп каза, че  "няма връщане назад", що се отнася до целта, която си е поставил за Гренландия, като не изключи употребата на сила за установяване на контрол върху острова.

"Мисля, че ще измислим нещо, което ще направи НАТО и нас много доволни", изтъкна Тръмп.

