Три американски F-15E се разбиха след "приятелски огън" в Кувейт

Всички пилоти са живи и в стабилно състоние

02 Март 2026Обновена
Кадър от падащ американски самолет в Кувейт.
Три американски самолета F-15E са били свалени над Кувейт в резултат на "приятелски огън" по време на военна операция, съобщи официално американското централно командване. Кувейтската ПВО погрешно е ударила самолетите по време на отблъскване на иранска атака с дронове и ракети. Всички шестима членове на екипажа са спасени и в стабилно състояние. Тече разследване по случая. 

За случая първо призна кувейтското военно министерство, след като в социалните мрежи се появиха видеа. То обаче не уточни колко са ударените самолети.

"Няколко американски военни самолета са се разбили тази сутрин, потвърждавайки пълната безопасност на екипажите им. Съответните органи незабавно са започнали процедури за търсене и спасяване, при които екипажите са били евакуирани и прехвърлени в болница, за да се провери здравословното им състояние и да им се окаже необходимата медицинска помощ. Състоянието им е стабилно", се посочва в съобщение на кувейтското МО, пуснато в социалните мрежи.

"Проведена пряка координация с приятелските американски сили относно обстоятелствата около инцидента и са предприети съвместни технически мерки. Той потвърди, че съответните власти проследяват разследванията, за да установят причините за инцидента, като призова за получаване на информация от официални източници", се посочва още в съобщението на военното министерство на Кувейт.

 

