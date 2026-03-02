Дронове два пъти за 12 часа атакуваха британска военна база в Кипър

Поне един изтребител “Тайфун” от британската военна база в Кипър в вдигнат във въздуха след атаката с дрон

За втори път в рамките на денонощие базата на Кралските военновъздушни сили в Кипър бе атакувана от дронове. Днес по обяд два дрона са били прихванати на път към базата, съобщи говорителят на кипърското правителство в "Туитър".

В социалните мрежи се появиха видеа на излитането на британски изстребители от базата, както и на дим от нея. Малко преди това в района завиха сирени и бе обявена задължителна евакуация на населението в района на базата Акротири. Затворено бе и летището в Пафос, като пътниците бяха евакуирани, без да бъде дадено обяснение. На летището в Ларнаха бяха отменени няколко полета, а самолетът на Air Serbia от Белград бе отклонен към Атина.

За първи път базата бе атакувана с дрон в неделя вечерта, съобщи британското Министерство на отбраната, цитирано от световните медии. Силни взривове са били чути в базата Акротири в Лимасол около полунощ местно време, след като е обявена „заплаха за сигурността“. Няма ранени и жертви, но има минимални материални щети.

Дронът е атакувал пистата за излитане и кацане, съобщи пред Sky News британският министър на външните работи Ивет Купър.

„Защитата на нашите сили в региона е на най-високо ниво и базата е реагирала, за да защити нашите хора“, заяви Министерството на отбраната. Базата, в която се намират около 2000 военнослужещи и техните семейства, очевидно е била цел на Иран или негови съюзници.

Според Cyprus Mail, малко преди полунощ в британските бази в Кипър е обявена „заплаха за сигурността“. На персонала е било наредено да „се отдалечи от прозорците и да се скрие зад или под солидни, масивни мебели“ и да изчака допълнителни инструкции.

Кипърските власти потвърдиха инцидента.

Видеа в социалните мрежи показват как нещо – вероятно дрон или прихваната ракета – да се разбива на хоризонта близо до базата.

Това се случва часове, след като премиерът Киър Стармър заяви, че Обединеното кралство се е съгласило с искането на САЩ да използва британски военни бази за „отбранителни“ удари по ирански ракетни обекти.

В събота сутринта Израел и САЩ предприеха масивна атака срещу ръководството и военните на Иран, като върховният лидер аятолах Али Хаменей е сред убитите. Иран отговори, като изстреля балистични ракети и дронове по бази на САЩ и съюзниците в Израел, Бахрейн, Кувейт, Катар, Обединените арабски емирства и Йордания.

Министърът на отбраната на Великобритания Джон Хийли заяви в неделя, че британските войски и цивилни в Близкия изток са изложени на риск от „безразборни атаки“ от страна на Иран. Хийли каза още, че две балистични ракети са били изстреляни към Кипър, въпреки че е „почти сигурен“, че страната не е била цел. Говорител на кипърското правителство първо категорично отрече да е имало ракети, насочени към Кипър, после заяви, Стармър ясно е потвърдил, че Кипър не е бил цел“, по време на телефонен разговор с президента на страната Никос Христодулидес.

В неделя изтребител Typhoon на Кралските военновъздушни сили, действащ от Катар, за първи път свали ирански дрон при „отбранителен въздушен патрул“, съобщи Министерството на отбраната. По-рано британско подразделение за борба с дронове в Ирак свали ирански дрон, който се насочваше към коалиционна база, в която се помещава британски военнослужещ.



Британският премиер обаче заяви, че Обединеното кралство си е извлякло поуки от „грешките на Ирак“, не е участвало в първоначалните удари срещу Иран и „няма да се присъедини към офанзивни действия сега“. Той уточни, че решението да се приеме искането на САЩ за използване на британски военни бази е „колективната самозащита“ на съюзниците и защитата на британските животи, обвинявайки Иран, че следва „стратегия на изгорената земя“.

Би Би Си разкри, че САЩ вероятно ще използват RAF Fairford в Глостършир и Diego Garcia в Индийския океан за удари по ирански ракетни обекти.

Гърция ще изпрати 2 фрегати и 2 F-16s за защита на Кипър от ирански дронове и ракети, съобщи гръцкото правителство.