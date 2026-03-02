Летищата в Абу Даби и Дубай започнаха да възстановяват полетите

Въпреки че въздушното пространство над Близкия Изток продължава да е затворено заради операцията на САЩ и Израел срещу Иран, осем пътнически самолета излетяха от летището в Абу Даби, показват данните на FlightRadar24. Etihad Airlines реализира полети към Москва, Амстердам, Лондон, Париж, Карачи, Мумбай, Исламабад и Делхи. Планирани са още 7.

Emirates Airlines също обяви, че ще изпълни ограничен брой полети от 2 март вечерта от летището в Дубай, като приоритет ще имат пътниците с резервация.

Airbus A380 на Lufthansa бе първият и бързо стана най-следеният самолет в света по FlightRadar24. Той обаче не превозва пътници.