Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Путин нарече убийството на Хаменей цинично

Днес, 12:34
Владимир Путин
Владимир Путин

Руският президент Владимир Путин нарече убийството на иранския духовен лидер Али Хаменей "цинично нарушение на всички норми на човешкия морал и международното право". Путин, който вече четвърта година води война срещу Украйна и убива хиляди мирни граждани, с подкрепата на Иран, изрази съболезнования на президента на Иран Масуд Пезешкиан. Обръщението му е публикувано на сайта на Кремъл.

"Приемете дълбоките ни съболезнования във връзка с убийството на Върховния ръководител на Ислямска република Иран Сейед Али Хаменей и членовете на неговото семейство, извършено с цинично нарушение на всички норми на човешкия морал и международното право. В нашата страна аятолах Хаменей ще бъде запомнен като изтъкнат държавен деятел", се казва в съобщението на Кремъл.

Миналото лято Путин беше попитан как ще реагира, ако САЩ и Израел убият Хаменей. Той каза, че даже не желае да обсъжда тази възможност.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

аятолах Хаменей, Иран, Владимир Путин

Още новини по темата

Българското МО: Основният риск е не войната в Иран, а тази в Украйна
01 Март 2026

Иран изстреля ракети към Кипър
01 Март 2026

Иран удари танкер от своя "сенчест" флот в Ормузкия проток
01 Март 2026

Над 3400 полета са отменени заради кризата в Иран
01 Март 2026

Определен е временен върховен лидер на Иран
01 Март 2026

Иран удари летищата в Дубай, Кувейт и Абу Даби
01 Март 2026

Иран потвърди: Хаменей е мъртъв
01 Март 2026

САЩ и Израел нанасят ракетни удари в Иран
28 Февр. 2026

България не участва в операцията срещу Иран
28 Февр. 2026

Самолетите-цистерни на САЩ в София няма да се използват в Иран
28 Февр. 2026

11 400 български граждани и стотици наши туристи са блокирани в Близкия изток
28 Февр. 2026

Москва нарече атаката срещу Иран въоръжена агресия
28 Февр. 2026

В Иран интернетът е изключен

28 Февр. 2026

Нетаняху: Не може да позволим Иран да има ядрено оръжие
28 Февр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Сарафов вечен ли е или да?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Правителството и честните избори тръгнаха с фал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Атаката срещу Радев и Доган ще нарани българите в чужбина
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?