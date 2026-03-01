Путин нарече убийството на Хаменей цинично

Руският президент Владимир Путин нарече убийството на иранския духовен лидер Али Хаменей "цинично нарушение на всички норми на човешкия морал и международното право". Путин, който вече четвърта година води война срещу Украйна и убива хиляди мирни граждани, с подкрепата на Иран, изрази съболезнования на президента на Иран Масуд Пезешкиан. Обръщението му е публикувано на сайта на Кремъл.

"Приемете дълбоките ни съболезнования във връзка с убийството на Върховния ръководител на Ислямска република Иран Сейед Али Хаменей и членовете на неговото семейство, извършено с цинично нарушение на всички норми на човешкия морал и международното право. В нашата страна аятолах Хаменей ще бъде запомнен като изтъкнат държавен деятел", се казва в съобщението на Кремъл.

Миналото лято Путин беше попитан как ще реагира, ако САЩ и Израел убият Хаменей. Той каза, че даже не желае да обсъжда тази възможност.