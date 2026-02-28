11 400 български граждани и стотици наши туристи са блокирани в Близкия изток

11 400 са българските граждани, живеещи в страни, засегнати от конфликта в Близкия изток, съобщи външният министър Надежда Нейнски след заседанието на Съвета за сигурност към МС. Това са само регистрираните в посолствата граждани, а реалният им брой е много по-голям. Не е ясно колко са туристите в региона, които са блокирани, след като страните в региона затвориха въздушното си пространство, а авиокомпаниите спряха полетите си. МВнР призовава те да следват инструкциите на местните власти и при нужда да се свържат с посолствата в съответните държави.

Външно министерство е разработило конкретни маршрути за евакуация, ако обстановката го наложи, каза още Нейнски. Стъпва се върху опита, който е придобит при организация на евакуацията от региона през 2025 г. Могат например да се използва сухопътен маршрут през Азербайджан.

В Иран има 36 български граждани и още 14 членове на техните семейства. В посолството там има 5 служители и 5 членове на техните семейства.

Летищата в Дубай, Абу Даби и Доха затвориха за неопределено време. Полетът на Fly Dubai за София първо беше отложен, а след това анулиран. "България еър" анулира всички полети до Тел Авив до 2 март.

Dubai International Airport has been paralyzed



Flights have been suspended indefinitely. pic.twitter.com/vlyvCC86Ct — NEXTA (@nexta_tv) 28 февруари 2026 г.

Lufthansa преустанови полетите до Тел Авив, Бейрут и Оман до 7 март, а до Дубай - за този уикенд. Компанията също така ще избягва въздушното пространство на Израел, Ливан, Йордания, Ирак и Иран до 7 март.

Air France отмени полетите до Тел Авив и Бейрут, а KLM — до Тел Авив. Още в сряда алиансът обяви отмяна на полетите до Израел от неделя, 1 март, но в светлината на последните събития авиокомпаниите отмениха и съботните полети.

British Airways преустанови полетите до Тел Авив и Бахрейн до 3 март. Wizz Air преустанови полетите до Израел, Дубай, Абу Даби и Аман до 7 март.

Turkish Airlines преустанови полетите до Ливан, Сирия, Ирак и Йордания до 2 март, и отмени съботните полети до Катар, Кувейт, Бахрейн, ОАЕ и Оман.

Qatar Airways преустанови полетите от своя хъб в Доха поради затваряне на въздушното пространство на страната.

Virgin Atlantic отмени съботния полет от Лондон до Дубай. Japan Airlines отмени съботния полет до Доха. Swiss Air прекрати полетите до Тел Авив до 7 март, а до Дубай — за този уикенд. Iberia Express отмени съботния полет до Тел Авив. Air India преустанови полетите до всички летища в Близкия изток (имаше полети до Тел Авив, Кувейт, Саудитска Арабия и ОАЕ).

🚨 We are aware that many users are still experiencing site availability issues. This is due to an unprecedented volume of traffic requests. Our engineers are working hard to resolve the issue. We appreciate your patience. pic.twitter.com/zJW0fguEuy — Flightradar24 (@flightradar24) 28 февруари 2026 г.

Министерството на външните работи на България призова българските граждани да напуснат Израел и Иран, става ясно от съобщение на ведомството.

Оттам предупреждават, че опасността в региона на Близкия изток е растяща. Въздушните пътища и възможните канали за евакуация може да се окажат натоварени и дори силно затруднени.

"МВнР призовава българските граждани да напуснат Израел и Иран. Предупреждаваме намиращите се в региона сънародници да поддържат контакт с българските дипломатически и консулски представителства и да се регистрират в рубриката „Пътувам за, използвайки бутона „Пътувам за“ в горния десен ъгъл на настоящата уебстраница: https://www.mfa.bg/bg/embassyinfo", пише в съобщението.

От МВнР съобщават още, че следят ситуацията в 24-часов режим. По указание на министър Надежда Нейнски е формиран Кризисен щаб. Министерството поддържа постоянен контакт с всички български дипломатически мисии в региона, както и със своите партньори и съюзници, се посочва в съобщението. "Призоваваме българските граждани в региона да запазят спокойствие и да проявяват бдителност, да останат по домовете си и стриктно да се придържат към указанията на местните власти, както и да следят съобщенията на интернет-страниците на българските посолства и на МВнР", допълват от ведомството.

Оттам призовават българските граждани в Израел стриктно да изпълняват указанията на местните власти при тревога и при призиви за ползване на укрития при евентуални ответни удари срещу страната. Съгласно указания на МВнР, служителите в българските дипломатически мисии в региона и техните семейства спазват всички необходими мерки за безопасност.