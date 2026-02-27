Ръководството на МВР привиква и сменя областни директори

Ръководството на МВР започна да привиква областни директори в страната. Вече започнаха и съобщенията за смени на началници в няколко ОДМВР.До момента няма никакво официално съобщение от вътрешното министерство.

Нова тв съобщи, че областните дирекции в Разград, Търговище и Габрово вече имат нови директори, като се позовава на пресцентъра на МВР. Твърди се, че в Разград поста заема Петър Ванев, вТърговище е назначен Мариан Михайлов, а в Габрово - Георги Георгиев. Директорът на областната дирекция в София също е преназначен, но все още не е ясно кой ще заеме длъжността.

Ден по-рано пак неофициално бе обявено и, че досегашният директор на Областната дирекция на МВР във Велико Търново Димитър Машов ще бъде освободен, а постът ще бъде зает от бившия началник на Районното управление на МВР в Горна Оряховица Мариян Лонгинов. Днес това бе потвърдено от БНР.

За кадрови смени се заговори и за директорите на Бургас, Перник, Кюстендил и Благоевград. Появиха се информации, че те са били уведомени още в четвъртък, че ги освобождават.

Би Ти Ви пък показа репортаж от влизането на шефове на ОДМВР от цялата страна през официални вход на МВР. Там бяха директорите в Кърджали, Монтана, Враца, Ямбол, Велико Търново. Единствено шефът на ОДМВР-Димитър Кангалджиев се спря пред камерата на телевизията и обяви, че снощи му е била казано да се яви днес в централата на МВР в София. По-късно бе показано, че влезлите през официалния вход излизат през страничния вход на сградата на министерство на вътрешните работи.