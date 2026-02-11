Медия без
Полицайка е арестувана с 2 кг кокаин на "Капитан Андреево"

Тя е пътувала от България към Турция с регистрирана ден по-рано кола

11 Февр. 2026
Илияна Кирилова

34-годишна служителка на полицията е задържана с 2,3 кг кокаин на Капитан Андреево, съобщиха от прокуратурата.

Арестът е станал в 15:00 часа на 10 февруари, когато на пункта в посока от България към Турция е пристигнал лек автомобил, управляван от жената.

Тя пътувала сама в колата. При извършена митническа проверка в акумулатора на лекия автомобил е било намерено бяло прахообразно вещество, което при полевия наркотест е реагирало на високорисково наркотично вещество - кокаин, с бруто тегло 2,348 кг и на обща стойност 51 380 евро. Обвиняемата е работила като старши полицай в Районното управление на МВР-Враца.

По досъдебното производство е установено, че автомобилът е нейна собственост и е бил регистриран на 9 февруари. Обвиняемата е задържана за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Предстои Окръжна прокуратура-Хасково да внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“, допълниха от държавното обвинение.

