Полицията зове да се внимава за мошеници с евро

Не се доверявайте на никого, който предлага "по-изгодни" условия за превалутиране

Днес, 11:39
Началникът на сектор "Измами" в ГДНП гл. инсп. Златка Падинкова препоръчва хората да не се доверяват на непознати, които предлагат съдействие или по-добри условия за обмяна на левове в евро.
Пет дни преди въвеждането на еврото като официална валута в България от МВР разпространиха поредното предупреждение към гражданите да бъдат внимателни в първите дни и седмици след Нова година. В специално видеообръщение във "Фейсбук" началникът на сектор "Измами" в ГДНП гл. инсп. Златка Падинкова препоръча на хората да бъдат внимателни, ако получат телефонни обаждания и/или съобщения с предложение за "изгодни условия" или съдействие за превалутиране.

"Да не допускате непознати в дома си, които ви предлагат по-добър курс за обмен на валута. Да не давате пари на непознати, които се представят за служители на банки, пощи, полиция и други. Да не се подвеждате при предложение за съхранение на Вашите спестявания. Нито една институция не предлага подобна услуга срещу заплащане", казва гл. инсп. Падинкова.

От полицията призовават при най-малко съмнение за измама или каквато и да е злоупотреба, незабавно да бъдат подавани сигнали на тел. 112 или да бъде посетена най-близката структура на МВР.

