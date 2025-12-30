Шофьорите зареждат днес активно бензин заради спирането на ПОС терминалите

Очаква се днес натоварен ден в бензиностанциите заради активно зареждане на бензин от водачите. Плащането с ПОС терминали в бензиностанциите в периода от 21 часа на 31 декември до 1 часа на 1 януари няма да бъде възможно и зареждането ще става само с пари в брой. Самите бензиностанции ще работят, но заради ограничението за начина на плащане и предстоящите празници се очаква изпреварващо зареждане на бензиностациите днес.

Няма да бъде възможно в периода на пренастройване на системите и онлайн закупуването на винетка, така че е добре водачите да свършат това предварително. По информация на АПИ от 21:00 ч. на 31 декември 2025 г. до 02 ч. на 1 януари 2026 г. всички канали за продажба на Националното тол управление, както и тези на Националните доставчици на услуги, ще бъдат временно недостъпни. Прекъсването е необходимо за извършване на поддръжка от Националния платежен оператор „Борика“ АД и последващи проверки за нормално функциониране. В този период извършването на плащания, включително в брой, няма да бъдат възможни. Закупуването на винетка през банков превод чрез интернет страницата на тол управлението - www.bgtoll.bg и мобилното приложение, бе ограничено още на 22 декември, като ограничението важи до 2 часа на 1 януари.