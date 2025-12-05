МРРБ предупреди общините да подават финансови искания до 19 декември

В последните дни преди влизането на България в еврозоната тече голяма по обем техническа работа и някои институции предпочетоха да излязат с изрични указания към бефенициентите, с които работят. Министерство на регионалното развитие и благоустройството предупреди изпълнителите на проекти по програма “Развитие на регионите” и по плана за възстановяване и усточивост, че ще приема искания за плащане най-късно до 19.12.2025 година. Така МРРБ ще има възможност да работи по обработката им до края на годината. Ако се стигне до ситуация, в която подадени искания не са обработени до края на годината, те ще бъдат върнати на бенефициентите за превалутиране на разходите от лева в евро.

Това става ясно от одобрено указание, публикувано на единния информационен портал за средствата от ЕС eufunds.bg.

След датата 1 януари, 20206 година бенефициентите ще могат да подават искания за плащане едва след като съответният административен договор за предоставяне на безвъзмездна помощ бъде превалутиран от управляващия орган в евро. Всички разходооправдателни документи ще се въвеждат в евро. Документи, издадени лева, ще се превалутират по курс 1.95583 със закръгление до втория знак след десетичната запетая, указват от МРРБ.