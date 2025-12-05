Герой от "Барселонагейт" е застраховал "Лукойл Нефтохим"

Застрахователната компания на бизнесмена Йордан Христов, бивш съпруг на "Мис Бикини" от "Барселонагейт" Борислава Йовчева – "Европейска застрахователна компания" (ЕЗК) АД е отчела завиден ръст на приходите си в началото на тази година. Той се дължи на сключен застрахователен договор на малката ЕЗК с най-голямата компания в България - "Лукойл Нефтохим" за риска "Пожар", твърди "Медиапул", като медията се позовава на нейни източници.

От статистиката на Комисията за финансов надзор е видно, че приходът на дружеството само от застраховки срещу пожар и други имуществени вреди за първото тримесечие на 2025 г. е 26.9 млн. лв., което надминава общия премиен приход на компанията за последните 10 години.

Заедно с кредитните и гаранционни застраховки, които са основният бизнес на дружеството в последно време, общият му премиен приход към юни 2025 г. стига 46.9 млн. лв., а пазарният му дял скача от 0.2% (в края на 2024 г.) на 2%.

От ЕЗК са отказали да дадат информация на "Медиапул" дали "Лукойл Нефтохим" са им клиент. Важно е да се знае, че ако рискът по имуществената застраховка не се реализира в срока на договора, приходът остава за застрахователната компания.

Новият особен търговски управител на "Лукойл Нефтохим" Румен Спецов е обещал да провери случая, но след което е спрял да вдига мобилния си телефон. А шефът на надзорния съвет на петролната компания Александър Величков е казал, че няма информация по случая, тъй като надзорният съвет не се занимава с оперативното управление на компанията. От КФН са отговорили, че не установяват отклонение от пазарното поведение на застрахователната компания на Йордан Христов.

Христов е човекът, за когото в редица медийни публикации се посочва, че в даден момент е бил близък на приятелския кръг на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. В разгара на скандала "Барселонагейт" Христов сключи брак с бившата манекенка ("Мис Бикини 2006") Борислава Йовчева, но няколко месеца по-късно той бе разтрогнат. Според испанското разследване по случая Христов е имал и финансова връзка с покупките на имоти в Барселона, за които се предполага, че са ползвани от Йовчева. Впоследствие самият Христов съобщи, че разследването е прекратено.

По делото "Барселонагейт" показания като свидетел даде и бившият шеф на "Лукойл България" Валентин Златев заради твърденията, че неговият служител Александър Чаушев е купил къща в Барселона, ползвана от Борислава Йовчева. Златев обяви пред журналисти, че знае за случая с къщата предимно от медиите.

Преди две години българската прокуратура сложи край на производството по "Барселонагейт".