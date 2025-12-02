Бюджет 2026 ще е без увеличение на осигуровки

Финансовият министър Теменужка Петкова обяви, че ще отпаднат увеличения на данъци и осигуровки за близо 1,5 млрд. евро, които ще се компенсират с намаляване на капиталовите разходи и други мерки в приходната част.

В новите бюджетни закони ще отпадне повишаването на осигурителната тежест с 2 процентни пункта, увеличението на данък дивидент и обвързването на някои бюджетни заплати със средната за страната. Това стана ясно днес следобед на подновените разговори в Министерството на финансите със синдикатите и работодателите.

Работата по отстъпките в бюджетните закони за 2026 г. започна, след като правителството на премиера Росен Желязков обяви, че изтегля проектобюджета на държавата за 2026 г. от Народното събрание. Решението дойде след мащабните протести вчера в София и редица други градове в страната. От Народното събрание ще бъдат изтеглени и бюджетите на НЗОК и държавното обществено осигуряване. Това решение вече е изпратено до парламента, а след гласуването на депутатите, кабинетът ще започне нова бюджетна процедура.

Дебатите за новия бюджет

Близо 20 мерки бяха вече обсъдени в МФ миналата седмица след подновения социален диалог и днес трябваше да бъде представено колко ще струва като допълнителни приходи или загуби всяка от тях.

Променената ситуация с бюджета след вчерашните мащабни протести обаче е принудила Съветът на управляващата коалиция да се събере извънредно и да спеши писането на нов бюджет.

На практика Министерството на финансите ще нанесе корекции в приходната и разходната част на оттегления бюджет, за които се постигне консенсус между работодатели, синдикати и партиите от управляващата коалиция. Този законопроект трябва да мине отново цялата процедура по внасяне и гласуване на две четения.

След като изслуша отново становищата на работодателите и синдикатите за червените линии в бюджетните политики, финансовият министър Теменужка Петкова очерта днес кои са възможните промени, подкрепени и от партиите в управляващата коалиция, както и по кои все още има спорове, които трябва да се изгладят:

- Отпада повишението на осигурителната вноски за пенсия с 2 процентни пункта

- Отпада вдигането на данък дивидент от 5 на 10%.

- Отпада задължението за ползване на единствено на одобрен от НАП софтуер за управление на продажбите в търговските обекти.

- Постигнат е консенсус догодина възнагражденията в някои бюджетни сфери да се отвържат от ръста на средната работна заплата. Синдикатите подчертаха, че в никакъв случай това не трябва да се случва с учителските заплати, така промяната най-вероятно ще засегне сектор "Сигурност".

Ще продължи дебатът за отвързване и на минималната заплата като 50% от средната за страната, като от синдикатите обявиха, че това не трябва да се случва през 2026 г.

Все още е спорен въпросът с колко да се увеличи максималният осигурителен доход догодина. Синдикатите настояват той да е 4600 лв., колкото бе предвиден в оттегления бюджет. Част от работодателите настояват таванът за осигуряване да остане на нивото от тази година - 4130 лв., други са склонни да има ръст от 300 лв. до 4430 лв.

Изчисленията на МФ показват, че промените в приходната част, по които има консенсус, ще доведат до загуба от 1.492 млрд. евро, която трябва да бъде запълнена с орязване на разходи.

"Ще направим сериозен преглед на капиталовата програма, особено в министерствата с най-високи капиталови разходи", посочи Теменужка Петкова. По думите й има и възможност за завишение на някои приходи, предложени вече от синдикати и работодатели, но те ще бъдат уточнени на следващ етап. До края на седмицата ще има втора среща със социалните партньори и народни представители от управляващата коалиция за уточняване на спорните промени в бюджета. След това ще се проведе и съвет за тристранно сътрудничество.

Извинения

По време на срещата се присъедини и премиерът Росен Желязков, който се извини, че късно се включва в разговора за бюджета. "По-добре късно, отколкото никога", каза Желязков и уточни, че ще се търси оптимален консенсус и няма да се бърза с вземане на решения на всяка цена, притиснати от времето.

Припомняме, че решението на правителството да оттегли бюджета за 2026 г., който вече бе приет на първото четене в Народното събрание, дойде след мащабния протест снощи пред Президентството, Народното събрание и Министерския съвет. Граждани протестираха срещу проектобюджета за 2026 г. не само в София, но и в редица други градове на страната. Организатор на недоволството бяха от "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ), а поводът – отказът на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов да бъде изтеглен от парламента вече внесеният проектобюджет за следващата година. В късните часове в столицата имаше и безредици.