Управляващите създадоха пълен бюджетен хаос

Поредица от нелепи ходове на управляващото мнозинство, свързани с бюджета, предизвика ново политическо напрежение в парламента. Депутатите на ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН първо гласуваха днес наред с удължителния закон да се гледа и ревизираният проект на бюджет за 2026 г. заедно с ревизирания бюджет на НЗОК. Такова безумие никога не е било - Народното събрание да обсъжда едвовременно и редовни бюджети, и удължителен закон, който урежда какво става при тяхната липса. В отговор ПП-ДБ светкавично започнаха организация за нов протест - в четвъртък вечер.

След като опозицията изригна с критики и обяви курс към нови национални мининги, мнозинството се отказа от редовните закони и с ново гласуване отхвърли влизането на здравния и на републиканския бюджет в дневния ред на днешното пленарно заседание. Драгомир Стойнев от БСП възропта и се разкрещя от трибуната, че без редовен бюджет учители, лекари, университетски преподаватели няма да бъдат "защитени в първите месеци на еврозоната". Стойнев се възмути и че остава неувеличено обезщетението за втората година на майчинството (буквално единственото социално увеличение в тези закони, което обаче първо експертно се коментира като изключително вредно, и второ - засяга много ограничен кръг от хора, за да се представя като основна придобивка на бюджета).

В кулоарите на парламента обстановката също беше нажежена. Съпредседателите в ПП-ДБ Асен Василев и Ивайло Мирчев се изпокараха с представители на медиите, преди да подканят хората на нов протест - "за да махнат Пеевски и Борисов от политическата система". Те обвиниха мнозинството, че иска да вземе "тези милиарди, за да оперира по време на изборите, да купува гласове". От обединението изтъкнаха, че лидерите на ГЕРБ и ДПС-Ново начало "харчат по една детска градина" за охраната си, която се състои от НСО, барети, жандармерия и снайперисти.

Какво се случи по-рано

В дневния ред на парламентарното заседание изненадващо се появиха и удължителният закон, и ревизираният проект на републиканския бюджет за 2026 г., които предполагат две взаимно изключващи се решения от депутатите. Наред с това беше внесен и бюджетът на НЗОК за 2026 г. Бюджетът на държавното обществено осигуряване е на една обиколка пред останалите - бе приет на първо четене в пленарна зала, преди управлението да се разпадне.

ГЕРБ и ИТН дадоха специален брифинг, за да обвинят ПП-ДБ, че хиляди българи щели останат без увеличение на заплатите, визирайки държавни служители, полицаи, военни, учители и всички на бюджетна издръжка.

В същото време Деница Сачева поясни, че всъщност и ГЕРБ били твърдо за удължителен бюджет, но си направили "експеримент, с който да се види лицемерието на ПП-ДБ". Експериментът с вкарването и на редовен бюджет за гласуване има за цел да покаже, че ПП-ДБ, и в частност Асен Василев, са тези, които искат да "откраднат от хората, като отхвърлят повишение на възнагражденията им догодина".

Истината е, че в коригирания вариант на бюджета за 2026 г. се предвижда увеличение с 10% само на около 400 хил. души, които получават заплати от бюджета.

"На ПП-ДБ не им пука какво ще се случи с увеличението на доходите", атакува и Тошко Йорданов от ИТН и призова всеки, който се почувства ощетен от 1 януари, да търси отговорност от ПП-ДБ и президента Румен Радев. Той допусна сътресения около въвеждането на еврото, но не стана ясно какво има предвид.

От ПП-ДБ обявиха нов протест утре, защото "очевидно сегашната власт не може без милиардите, които се е наканила да открадне".

Удължителният закон урежда приходите и разходите на държавата до приемането на редовен бюджет. Той може да действа най-много три месеца. В този период бюджетните заплати, без минималната работна заплата, остават без промяна и трябва да се съобразяват със събраните месечни приходи. Принципът е, че месечните разходи са 1/12 на базата на стария бюджет.

Грозна сцена

Лидерът на партия МЕЧ Радостин Василев и депутатът от "ДПС - Ново начало" Гюнай Далоолу се сбиха в пленарна зала, докато се гласуваше програмата за седмицата. На записи от заседанието, които наводниха социалните медии, се вижда как депутатът на Пеевски налита на Василев, който му отвръща с ритник в корема, а след това го удря силно и в лицето. Заради инцидента пленарното заседание беше прекъснато, а депутати разтърваха двамата народни представители. Не е ясно каква е причината за сбиването.