Предизвикалият протести бюджет е вече история

НС одобри с пълно единодушие решение, с което проектът да бъде оттеглен

Днес, 13:41
Финансовият министър Теменужка Петкова, която е автор на бюджета, не дойде в парламента.
Илиана Димитрова
С пълно единодушие Народното събрание одобри предложението да се оттегли внесеният от правителството проект на държавен бюджет, както и на здравен и пенсионен бюджет за 2026 г. За това гласуваха 201 депутати от всички парламентарни групи, с изключение на "Величие", която не участва в гласуването.

Решението на управляващите дойде след многохилядните протести, които започнаха след като опозиционната ПП-ДБ и част от бизнеса призоваха гражданите да изразят недоволство срещу проекта на правителството, за който твърдят, че облагодетелства ДПС на Делян Пеевски.

Предложението беше внесено от депутати от управляващото мнозинство. Причината е, че веднъж приети на първо четене, бюджетните законопроекти, изготвени от кабинета, могат да бъдат оттеглени само с решение на парламента.

Сега властта се надява, че така ще успее да тушира поне част от недоволството. За целта обеща, че в следващия проектобюджет няма да залегнат онези идеи, които разгневиха бизнесмените – като покачването на пенсионните вноски и осигурителния доход, увеличаването на данъка върху дивидентите и др. Управляващите също обещават и да преговарят за следващия бюджет в традиционния формат на тристранния съвет, в който, освен правителството, участват представители на бизнеса и синдикатите.

За отбелязване е, че депутати от мнозинството многократно критикуваха собствения си бюджет, като дори лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов го обяви за "безспорно лошо структуриран". Паралелно с това те го определяха като "единствено възможен".

Божидар Божанов от ПП-ДБ саркастично отбеляза, че изразът "единствено възможен" е всъщност "евфемизъм, че не могат да откажат на Пеевски". "Явно все пак страхът от хората е по-голям от страха от Пеевски и това е добре. но не си мислете, че с оттеглянето на бюджета ще се спасите от електоралната катастрофа, която предстои, след като над 100 хиляди човека излязоха по улиците, а още сигурно стотици хиляди ги подкрепят", обърна се той към управляващите.

Финансовият министър Теменужка Петкова, която е автор на бюджета, не дойде в парламента. "Г-жа Петкова е в министерство на финансите и си върши работата", коментира Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС, който водеше заседанието. Според него нейното присъствие не е необходимо, тъй като решението за оттегляне е внесено от депутати.

