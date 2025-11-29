Според ГЕРБ няма нужда да се оттегля бюджетът

ГЕРБ-СДС държи на позицията, че няма нужда да се оттегля внесеният от правителството проект на държавен бюджет, който вече беше приет в парламента на първо четене. След протести водачът на формацията Бойко Борисов заяви, че той трябва да се оттегли, но после изведнъж се оказа, че това няма да се случи.

"Няма нужда да се оттегля бюджетът. Ако се постигне споразумение, с което да бъде приемлив за работодатели и синдикатите, то може да бъде гласувано и реализирано в рамките на тази календарна година, с което да внесем сигурност, стабилност и спокойствие. А не да изпълняваме прищевките на опозицията, защо тя непрекъснато плаши с протести", коментира пред БНТ зам.-шефът на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Деница Сачева.

Тя описа предпочитания от герберите сценарий така - сега предложеният проектобюджет няма да се гласува на второ четене; във вторник ще се съберат управляващите на нова среща с работодатели и синдикати, за да се постигне компромис за промени в проекта; ако не може да се приеме този ревизиран бюджет, герберите ще предложат да се удължи действието на бюджета за тази година.

Сачева посочи, че управляващите са готови да се откажат от повишението на данъка върху дивидента, както и от налагането на нов търговски софтуер на бизнеса, а осигурителната вноска да се увеличи само с един процент. Герберите очакват работодателските организации и синдикатите да представят своите предложения за бюджета и да ги обсъдят заедно.

Депутатът от ГЕРБ-СДС каза, че социалните плащания - увеличението на минималната заплата и прилагането на т.нар. швейцарско правило за ръст на пенсиите, ще бъдат запазени. Това е отговор на предупреждението на БСП, че може да напусне управляващата коалиция, ако тези плащания отпаднат. Според Сачева обаче герберите очакват БСП да направи компромиси – като пример тя посочи, че на "Позитано" 20 говорят за повишаване на данъците, но това е мярка, която хората на Бойко Борисов не приемат.

"ПП-ДБ иска да влезе в медиите само през скандал, не през разумно решение", разкритикува Сачева опозицията. По думите й, обединението е трябвало да представи съображенията си преди приемането на бюджета. Тя заяви, че партийният й лидер Бойко Борисов "сложи разума на масата" и така лично е допринесъл за крайното решение, взето от коалиционния съвет на управляващите да се замрази процедурата по приемането на бюджета.

ГЕРБ няма да отстъпи от основните си бюджетни принципи, заяви пък Костадин Ангелов пред bTV. Проектобюджетът е резултат от сложното съжителство между „леви и десни партии“ и представлява „сечение на интересите на всички“, убеден е той. „Ако някой е решил да преосмисля участието си в управлението, нека да има избори. Няма да са 8 пъти предсрочните избори, ще са 16 пъти. ГЕРБ няма да отстъпи този път и при второто разглеждане на бюджета. В момента имаме възстановен тристранен диалог. Имаме подобрена комуникация, благодарение на господин Борисов между работодатели, синдикати и властта. Нека да даде малко шанс до вторник, сряда, на тази тристранка да се разбере, за да достигне до необходимия резултат. В сряда ще можем да кажем повече“ каза Ангелов.

Оттеглянето на бюджета е гражданска победа. Това каза президентът Румен Радев, който взе участие в тържественото честване на празника на Ботевград. „Този бюджет е предупреждение за това, което ни очаква в еврозоната, където влизаме прибързано и с на практика антиевропейско управление“, заяви той. „Нека не се заблуждаваме, докато хазната е в ръцете на коалиция „Магнитски“, парите ни ще бъдат в джобовете на техните тартори, ще отиват за частни „фалкони“, бизнесът ще продължава да бъде притискан, а младите ще търсят работа зад граница“, допълни президентът. „Приветствам всички хора, които надигат глас и напомнят на социопатите и биячите в парламента, че България е и ще бъде демокрация“, категоричен бе Радев.