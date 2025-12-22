"Мяра": 74% от българите искат промени в Изборния кодекс

Изборното законодателство трябва да се промени преди следващите избори, смятат 74% от българите. Това сочи актуално проучване на социологическата агенция "Мяра". Повечето анкетирани – 42.4%, считат, че трябва да се гласува само с машини; по-малко от една пета (16.8%) предпочитат да се ползват само хартиени бюлетини; 35.2% искат да се гласува и с машини, и с хартия. Ако се налага да избират между двата метода за гласуване, тогава 59.4% предпочитат устройствата, а 28.7% – хартията.

Според 63.8% от запитаните това, че не се прие нов държавен бюджет ще се отрази реално на жизнения стандарт на българите. На обратното мнение са 31.8%. Вината за казуса с бюджета е на всички партии, казват 53.9%. Една трета обаче смятат, че бюджетът е отговорност на управляващите.

Един от десет анкетирани оценява финансовите си възможности около празниците като по-добри спрямо предходната година. 43% заявяват, че няма промяна в покупателната им способност спрямо 2024 г., а 42.2% отбелязват, че възможностите им са намалели. Най-младите и хората в активна възраст са тези, които в най-голяма степен твърдят, че са запазили покупателната си способност, а най-много е намаляла при по-възрастните.

Данните са от независим телефонен сондаж на социологическата агенция "Мяра", проведен между 15 и 17 декември 2025 г. сред 802 пълнолетни български граждани. Максималното стандартно отклонение е ±3,5 при 50% дялове. 1% от извадката се равнява на около 54 000 души.