Опозицията и част от БСП осуетиха въвеждането на скенерите

От мнозинството натискаха за изборните промени, макар че до предсрочния вот остават едва около три месеца и това подлага провеждането му на опасност.

За втори пореден ден беше осуетен замисълът на управляващите да приемат промените в Изборния кодекс , с които машинното гласуване се заменя с машинно отчитане на хартиени бюлетини чрез т.нар. скенери. Опозицията, заедно с група депутати от БСП, не се регистрираха за парламентарното заседание и така провалиха разглеждането на поправките в закона.

Заседанието вчера също пропадна , след като 11 депутати от БСП отказаха да се регистрират. Сред червената парламентарна група преобладава мнението, че въвеждането на новите устройства трябва да се отложи до 1 януари 2027 г., тъй като сега няма достатъчно време за подобна рязка промяна. Другите управляващи формации не приемат този довод. А опозиционните формации са принципно против смяната на машините за гласуване със скенери за отчитане на бюлетини.

Сега вече всякакви промени стават прекалено рисковани, предвид на това, че изборите се очакват много скоро - в края на март или през април, и време за подготовка не остава.

Новият провал

Тази сутрин се очакваше управляващите да направят повторен опит да вкарат предложенията си в дневния ред. Но цялата опозиция – ПП-ДБ, "Възраждане", АПС, МЕЧ и "Величие", отказа да участва в заседанието.

От партията на Костадин Костадинов се похвалиха във Фейсбук: "Спряхме приемането на промените в Изборния кодекс, предложени от ДПС и ИТН, създаващи условия за подмяна на вота." ПП-ДБ от няколко дни заплашват управляващите с протести , ако приемат промените, а днес от ДБ констатираха, че "явно липсва мнозинство за каквото и да било, особено за оптичните скенери ... тази тема следва да е приключила". Радостин Василев от МЕЧ разви пред медиите особена хипотеза - че "ръчната е дръпната от Борисов", както се изрази. Иначе казано, той смята, че водачът на ГЕРБ-СДС не желае приемането на поправките, тъй като предизвикват напрежение в обществото.

Мнозинството направи три опита за кворум, но събра 119 депутати, при нужни поне 121. В техния лагер имаше доста отсъстващи - деветима депутати от БСП, петима от ГЕРБ-СДС и един от ДПС.

Прорицание

След провала на заседанието Тошко Йорданов от ИТН направи изявление, от което остана впечатлението, че мнозинството е отписало промените. Той пророкува пред парламентарните репортери, че на следващите избори ще видят отново всички лоши моменти от предишните: "надписване и унищожаване на бюлетини, пренаписване на протоколи, съмнения за фалшификации в сегашните машини за гласуване", както посочи депутатът.

Той обвини за всичко ПП-ДБ, макар че ако управляващите се бяха събрали в пълен състав, нямаше да им се налага да разчитат на другите формации за кворума. Прочете и декларация за прочистване на избирателните списъци от "мъртви души", която по думите му представители на обединението в миналото са подписали, а сега се се отметнали. По-късно от ДБ коментираха като определиха предложението на ИТН като "неграмотно".