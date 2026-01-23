Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Опозицията и част от БСП осуетиха въвеждането на скенерите

Промените в Изборния кодекс вече стават твърде рисковани, тъй като вотът е прекалено близо

23 Яну. 2026Обновена
От мнозинството натискаха за изборните промени, макар че до предсрочния вот остават едва около три месеца и това подлага провеждането му на опасност.
От мнозинството натискаха за изборните промени, макар че до предсрочния вот остават едва около три месеца и това подлага провеждането му на опасност.

За втори пореден ден беше осуетен замисълът на управляващите да приемат промените в Изборния кодекс, с които машинното гласуване се заменя с машинно отчитане на хартиени бюлетини чрез т.нар. скенери. Опозицията, заедно с група депутати от БСП, не се регистрираха за парламентарното заседание и така провалиха разглеждането на поправките в закона.

Заседанието вчера също пропадна, след като 11 депутати от БСП отказаха да се регистрират. Сред червената парламентарна група преобладава мнението, че въвеждането на новите устройства трябва да се отложи до 1 януари 2027 г., тъй като сега няма достатъчно време за подобна рязка промяна. Другите управляващи формации не приемат този довод. А опозиционните формации са принципно против смяната на машините за гласуване със скенери за отчитане на бюлетини.

Сега вече всякакви промени стават прекалено рисковани, предвид на това, че изборите се очакват много скоро - в края на март или през април, и време за подготовка не остава.

 

Новият провал

Тази сутрин се очакваше управляващите да направят повторен опит да вкарат предложенията си в дневния ред. Но цялата опозиция – ПП-ДБ, "Възраждане", АПС, МЕЧ и "Величие", отказа да участва в заседанието.

От партията на Костадин Костадинов се похвалиха във Фейсбук: "Спряхме приемането на промените в Изборния кодекс, предложени от ДПС и ИТН, създаващи условия за подмяна на вота." ПП-ДБ от няколко дни заплашват управляващите с протести, ако приемат промените, а днес от ДБ констатираха, че "явно липсва мнозинство за каквото и да било, особено за оптичните скенери ... тази тема следва да е приключила". Радостин Василев от МЕЧ разви пред медиите особена хипотеза - че "ръчната е дръпната от Борисов", както се изрази. Иначе казано, той смята, че водачът на ГЕРБ-СДС не желае приемането на поправките, тъй като предизвикват напрежение в обществото.

Мнозинството направи три опита за кворум, но събра 119 депутати, при нужни поне 121. В техния лагер имаше доста отсъстващи - деветима депутати от БСП, петима от ГЕРБ-СДС и един от ДПС.

 

Прорицание

След провала на заседанието Тошко Йорданов от ИТН направи изявление, от което остана впечатлението, че мнозинството е отписало промените. Той пророкува пред парламентарните репортери, че на следващите избори ще видят отново всички лоши моменти от предишните: "надписване и унищожаване на бюлетини, пренаписване на протоколи, съмнения за фалшификации в сегашните машини за гласуване", както посочи депутатът.

Той обвини за всичко ПП-ДБ, макар че ако управляващите се бяха събрали в пълен състав, нямаше да им се налага да разчитат на другите формации за кворума. Прочете и декларация за прочистване на избирателните списъци от "мъртви души", която по думите му представители на обединението в миналото са подписали, а сега се се отметнали. По-късно от ДБ коментираха като определиха предложението на ИТН като "неграмотно".

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Изборен кодекс, машинно гласуване, скенери за бюлетини

Още новини по темата

Разнобой в БСП провали промените в Изборния кодекс
22 Яну. 2026

ПП-ДБ заплаши Борисов и Пеевски с "юмрука на протеста"
21 Яну. 2026

С 13-часово заседание властта наложи скенерите за бюлетини
21 Яну. 2026

В НС пренаписват Изборния кодекс на нощно заседание
20 Яну. 2026

Управляващите разчитат на ЦИК да оправи бъркотията със скенерите
19 Яну. 2026

Управляващата коалиция се разцепи за скенерите
16 Яну. 2026

Управляващите вече заличават машините от изборите
15 Яну. 2026

Десетки хиляди подкрепиха машинното гласуване в центъра на София
14 Яну. 2026

Протестът отложи битката за Изборния кодекс
14 Яну. 2026

ПП-ДБ свикват митинг в подкрепа на машинното гласуване
13 Яну. 2026

НПО призоваха изборите да се провеждат от хора с чисто минало
09 Яну. 2026

Радев бави първия мандат за кабинет
06 Яну. 2026

Лидерът на БОЕЦ осъди МВР за 40 000 лв. заради произволен арест
24 Дек. 2025

"Мяра": 74% от българите искат промени в Изборния кодекс
22 Дек. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: БСП предизборно си пребоядисва фасадата
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?