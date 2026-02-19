5.4 млн. евро е заделила ЦИК за поддръжката на машинния вот

Илияна Кирилова Към момента не се знае в колко от избирателните секции ще се проведе машинно гласуване, както и колко устройства ще се използват.

Централната избирателна комисия (ЦИК) е открила процедура за възлагане на обществена поръчка за осигуряването на машинното гласуване за предстоящите парламентарни избори на 19 април. Прогнозната стойност на поръчката, която ще се проведе чрез състезателна процедура с договаряне, възлиза на 4 470 128 евро без включен ДДС или 5 364 153,60 евро с данъка.

В предвидените дейности влизат профилактика на устройствата, инсталиране на софтуер, техническо обслужване, транспорт и логистика. Всичко това в миналото неизменно е било изпълнявано от една компания – "Сиела Норма", която е представител за България на производителя на машините за гласуване "Смартматик".

Към момента не се знае в колко от избирателните секции ще се проведе машинно гласуване, както и колко устройства ще се използват, посочва ЦИК в решението, с което обявява началото на процедурата. Съответно, обществената поръчка не може да бъде възложена, без да се провеждат преговори, в които да се договорят и уточнят онези нейни параметри, които към момента не могат да се определят.