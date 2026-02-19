Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

5.4 млн. евро е заделила ЦИК за поддръжката на машинния вот

Такава е прогнозната стойност на обществената поръчка, която комисията смята да възложи

Днес, 18:05
Към момента не се знае в колко от избирателните секции ще се проведе машинно гласуване, както и колко устройства ще се използват.
Илияна Кирилова
Към момента не се знае в колко от избирателните секции ще се проведе машинно гласуване, както и колко устройства ще се използват.

Централната избирателна комисия (ЦИК) е открила процедура за възлагане на обществена поръчка за осигуряването на машинното гласуване за предстоящите парламентарни избори на 19 април. Прогнозната стойност на поръчката, която ще се проведе чрез състезателна процедура с договаряне, възлиза на 4 470 128 евро без включен ДДС или 5 364 153,60 евро с данъка.

В предвидените дейности влизат профилактика на устройствата, инсталиране на софтуер, техническо обслужване, транспорт и логистика. Всичко това в миналото неизменно е било изпълнявано от една компания – "Сиела Норма", която е представител за България на производителя на машините за гласуване "Смартматик".

Към момента не се знае в колко от избирателните секции ще се проведе машинно гласуване, както и колко устройства ще се използват, посочва ЦИК в решението, с което обявява началото на процедурата. Съответно, обществената поръчка не може да бъде възложена, без да се провеждат преговори, в които да се договорят и уточнят онези нейни параметри, които към момента не могат да се определят.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ЦИК, машинно гласуване

Още новини по темата

С голям скандал парламентът оряза секциите извън ЕС
29 Яну. 2026

Със скандал в НС орязват секциите извън ЕС
28 Яну. 2026

Времето на коалицията Борисов-Пеевски изтече
24 Яну. 2026

Опозицията и част от БСП осуетиха въвеждането на скенерите
23 Яну. 2026

Разнобой в БСП провали промените в Изборния кодекс
22 Яну. 2026

ПП-ДБ заплаши Борисов и Пеевски с "юмрука на протеста"
21 Яну. 2026

С 13-часово заседание властта наложи скенерите за бюлетини
21 Яну. 2026

В НС пренаписват Изборния кодекс на нощно заседание
20 Яну. 2026

Управляващите разчитат на ЦИК да оправи бъркотията със скенерите
19 Яну. 2026

Управляващата коалиция се разцепи за скенерите
16 Яну. 2026

Управляващите вече заличават машините от изборите
15 Яну. 2026

Десетки хиляди подкрепиха машинното гласуване в центъра на София
14 Яну. 2026

Протестът отложи битката за Изборния кодекс
14 Яну. 2026

ПП-ДБ свикват митинг в подкрепа на машинното гласуване
13 Яну. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев обра плодовете на чужди каузи
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?