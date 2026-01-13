ПП-ДБ свикват митинг в подкрепа на машинното гласуване

Коалицията ПП-ДБ организира утре митинг в подкрепа на машинното гласуване. Това става ясно от разпространено в социалните медии събитие под надслов: "Няма да освините и тези избори. 100% машини – 100% санитарен кордон срещу кочината". Протестът започва в 18 часа на площад "Независимост".

В описанието на събитието се казва, че "в заговора срещу свободните избори са всички, които в правна комисия се готвят да отхвърлят връщането на машините. Те имат имена: ДПС-НН, ГЕРБ, ИТН, БСП — всички, които управляваха досега и бяха пометени от площада. Опитват се да ни заблудят с фалшиви решения за някакви "скенери“ — това е измама. Няма никаква нужда от тези маневри с неясен изход. Настоящите машини дават 100% чист резултат— доказано. Мафията обаче не иска това. 100% машини, за да освободим България от свинския захват. Да покажем, че Пеевски и ортаците му от кочината не са господари на изборите. Че може да има избори със 100% с машини — без дилъри на хартиени гласове. Без машини всяка община може да стане "Пазарджик“ — от нула до мнозинство за Пеевски".

Според организаторите на протеста машините не са просто технология — те спират индустрията на купените и недействителните гласове.

Очаква се промените в Изборния кодекс да бъдат гледани утре на заседание на правната комисия.

Днес ЦИК с 12 гласа "против" и 2 "за" отхвърли искането на Божидар Божанов и Иво Мирчев от "Да, Бг" комисията да направи публична проверка на машините, за да се разсеят спекулации на политически партии и граждански организации, относно сигурността на вота с устройствата, съобщи БНР. Писмото докладва членът на комисията Любомир Георгиев.

"Пишат двамата народни представители, че при настоящото ниво на политически шум и манипулации по темата, това е единственият начин да бъде установена истината, а именно, че машините не могат да бъдат манипулирани", обясни той. Георгиев предложи ЦИК да предприеме действия по искането, но това бе отхвърлено с 12 гласа.

Красимир Ципов мотивира отказа си така: "Председателите на политическа партия "Да, България" не посочват абсолютно никаква процедура, не посочват в съответствие с какво действащо нормативно законодателство може да се случи това".

Елка Стоянова - също член на комисията, обясни, че гласува "против", не защото не разбира, че искането за проверка на машините се прави с цел да се внесе спокойствие сред избирателите.

Посочи друга причина: "Считам, че Централната избирателна комисия първо и последно се придържа към правомощията, разписани в Изборния кодекс. Не виждам причина, процедура или правно основание, на което ние да предприемаме действия в тази посока, поради което гласувах "против".