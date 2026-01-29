Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

С голям скандал парламентът оряза секциите извън ЕС

Депутатите на АПС и "Възраждане" почти се сбиха в пленарната зала

29 Яну. 2026Обновена
Приемането на закони със скандали е честа практика в парламента.
Приемането на закони със скандали е честа практика в парламента.

До изборите остават по-малко от три месеца, но в парламента битката за прекрояването на Изборния кодекс продължава. По-малко от 24 часа, след като на извънредна парламентарна правна комисия управляващите приеха на първо четене предложение на "Възраждане" за изменения в Изборния кодекс, същото се повтори и в пленарната зала. 

Управляващите гласуваха и срок от три дни, в които да се правят предложения между първо и второ четене. Това означава, че окончателното гласуване на закона ще е идната седмица.

Националистите на Костадин Костадинов предлагат в страните извън Европейския съюз да се отворят максимум до 20 избирателни секции извън тези в дипломатическите мисии. Това означава, че много българи, които живеят в Турция, САЩ, Великобритания и Канада няма да успеят да гласуват. Според националистите целта е да се ограничи етническият и контролиран вот. Всъщност идеята на "Възраждане" не е нова. Тя беше част от големия законопроект за промени в ИК, с който мнозинството иска да наложи вместо машини за гласуване скенери за отчитане на хартиени бюлетини. Предложението мина на среднощното заседание на комисията преди няколко седмици, но така и не мина на второ четене в пленарната зала, защото опозицията и част от БСП бойкотираха две поредни заседания. 

Съвсем очаквано днес законопроектът мина с гласовете на вносителите, ГЕРБ, БСП и ИТН. Двама от соцпартията се въздържаха, а по-късно стана ясно, че един от тях е бившият председател на парламента Наталия Киселова. Тя каза, че законопроектът не представя коректно начина, по който се гласува в чужбина. Дебатът, по думите ѝ, не е парламентарен и вместо да привлича, отблъсква българските граждани в чужбина.

В началото на днешното заседание Надежда Йорданова от ПП-ДБ заяви, че предложението на "Възраждане" е в нарушение на Конституцията, тъй като "накърнява правата на българите в чужбина". И попита "каква е тази политическа сделка и на каква политическа цена е тя, при която уж политическите опоненти се обединяват, за да накажат граждани, които мислят различно от тях". Вчера преди началото на комисията ПП-ДБ отново внесоха предложението си за възстановяване на машинното гласуване с отчитане на вота чрез машинен протокол и броене на разписките от устройствата. ГЕРБ, БСП и ИТН се съгласиха предложението да бъде разгледано, въпреки че вече един път го отхвърлиха, когато обсъждаха големия законопроект. Накрая на комисията само обединението, "Възраждане" и АПС гласуваха "за" връщането на машинния вот. 

БЕЗ РЕД И ДИСЦИПЛИНА

Темата за Избирателния кодекс поражда между депутатите предимно караници и суматоха. Днешното заседание не беше изключение. Именно темата за етническия и контролиран вот в Турция скара "Възраждане" и АПС. Цончо Ганев от националистите обвини АПС и ДПС за резултатите от вота в Турция, като дори намеси бившия лидер на "Да, България" Христо Иванов,  като заяви, че бил обещал на българските турци въвеждане на турски език в българските училища. През това време камерата се насочи към Петър Петров от "Възраждане", който подвикваше нещо на Ахмед Вранчев от АПС. Представители и на двете партии се скупчиха и квесторите трябваше да ги разтървават. Това обаче не спря Цончо Ганев, който продължи да обвинява опозицията, че мисли само за Делян Пеевски и Ахмед Доган, както и че защитават турските гласове. 

След гласуването Манол Пейков така се ядоса, че заля един от квесторите с вода. Той се извини, но председателят на парламента Рая Назарят го изгони от залата до края на деня. Никакво наказание обаче не последва за депутатите на "Възраждане".

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Изборен кодекс, гласуване в чужбина, машинно гласуване

Още новини по темата

Със скандал в НС орязват секциите извън ЕС
28 Яну. 2026

Времето на коалицията Борисов-Пеевски изтече
24 Яну. 2026

Опозицията и част от БСП осуетиха въвеждането на скенерите
23 Яну. 2026

Разнобой в БСП провали промените в Изборния кодекс
22 Яну. 2026

ПП-ДБ заплаши Борисов и Пеевски с "юмрука на протеста"
21 Яну. 2026

С 13-часово заседание властта наложи скенерите за бюлетини
21 Яну. 2026

В НС пренаписват Изборния кодекс на нощно заседание
20 Яну. 2026

Управляващите разчитат на ЦИК да оправи бъркотията със скенерите
19 Яну. 2026

Управляващата коалиция се разцепи за скенерите
16 Яну. 2026

Управляващите вече заличават машините от изборите
15 Яну. 2026

Десетки хиляди подкрепиха машинното гласуване в центъра на София
14 Яну. 2026

Протестът отложи битката за Изборния кодекс
14 Яну. 2026

ПП-ДБ свикват митинг в подкрепа на машинното гласуване
13 Яну. 2026

НПО призоваха изборите да се провеждат от хора с чисто минало
09 Яну. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: 9 години не стигнаха на Радев да изкачи върха на властта
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?