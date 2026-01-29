С голям скандал парламентът оряза секциите извън ЕС

До изборите остават по-малко от три месеца, но в парламента битката за прекрояването на Изборния кодекс продължава. По-малко от 24 часа, след като на извънредна парламентарна правна комисия управляващите приеха на първо четене предложение на "Възраждане" за изменения в Изборния кодекс, същото се повтори и в пленарната зала.

Управляващите гласуваха и срок от три дни, в които да се правят предложения между първо и второ четене. Това означава, че окончателното гласуване на закона ще е идната седмица.

Националистите на Костадин Костадинов предлагат в страните извън Европейския съюз да се отворят максимум до 20 избирателни секции извън тези в дипломатическите мисии. Това означава, че много българи, които живеят в Турция, САЩ, Великобритания и Канада няма да успеят да гласуват. Според националистите целта е да се ограничи етническият и контролиран вот. Всъщност идеята на "Възраждане" не е нова. Тя беше част от големия законопроект за промени в ИК, с който мнозинството иска да наложи вместо машини за гласуване скенери за отчитане на хартиени бюлетини. Предложението мина на среднощното заседание на комисията преди няколко седмици, но така и не мина на второ четене в пленарната зала, защото опозицията и част от БСП бойкотираха две поредни заседания.

Съвсем очаквано днес законопроектът мина с гласовете на вносителите, ГЕРБ, БСП и ИТН. Двама от соцпартията се въздържаха, а по-късно стана ясно, че един от тях е бившият председател на парламента Наталия Киселова. Тя каза, че законопроектът не представя коректно начина, по който се гласува в чужбина. Дебатът, по думите ѝ, не е парламентарен и вместо да привлича, отблъсква българските граждани в чужбина.

В началото на днешното заседание Надежда Йорданова от ПП-ДБ заяви, че предложението на "Възраждане" е в нарушение на Конституцията, тъй като "накърнява правата на българите в чужбина". И попита "каква е тази политическа сделка и на каква политическа цена е тя, при която уж политическите опоненти се обединяват, за да накажат граждани, които мислят различно от тях". Вчера преди началото на комисията ПП-ДБ отново внесоха предложението си за възстановяване на машинното гласуване с отчитане на вота чрез машинен протокол и броене на разписките от устройствата. ГЕРБ, БСП и ИТН се съгласиха предложението да бъде разгледано, въпреки че вече един път го отхвърлиха, когато обсъждаха големия законопроект. Накрая на комисията само обединението, "Възраждане" и АПС гласуваха "за" връщането на машинния вот.

БЕЗ РЕД И ДИСЦИПЛИНА

Темата за Избирателния кодекс поражда между депутатите предимно караници и суматоха. Днешното заседание не беше изключение. Именно темата за етническия и контролиран вот в Турция скара "Възраждане" и АПС. Цончо Ганев от националистите обвини АПС и ДПС за резултатите от вота в Турция, като дори намеси бившия лидер на "Да, България" Христо Иванов, като заяви, че бил обещал на българските турци въвеждане на турски език в българските училища. През това време камерата се насочи към Петър Петров от "Възраждане", който подвикваше нещо на Ахмед Вранчев от АПС. Представители и на двете партии се скупчиха и квесторите трябваше да ги разтървават. Това обаче не спря Цончо Ганев, който продължи да обвинява опозицията, че мисли само за Делян Пеевски и Ахмед Доган, както и че защитават турските гласове.

След гласуването Манол Пейков така се ядоса, че заля един от квесторите с вода. Той се извини, но председателят на парламента Рая Назарят го изгони от залата до края на деня. Никакво наказание обаче не последва за депутатите на "Възраждане".