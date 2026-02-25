Ветото на президента Илияна Йотова за броя на секциите за изборите в чужбина беше бламирано от осем души от БСП. Това са вицепремиерът и доскорошен лидер на столетницата Атанас Зафиров, Драгомир Стойнев, Кирил Добрев, Мая Димитрова, Деян Дечев и Петър Кънев, Борислав Гуцанов, Иван Иванов.

"Те не спазиха решението на Изпълнителното бюро и нарушиха Конституцията, в която са се клели. Те няма да бъдат депутати от БСП в следващия парламент", заяви лидерът на партията Крум Зарков. Вчера на пресконференция на "Позитано" 20 Зарков призна, че парламентарната група е разделена по въпроса с ветото, но Изпълнителното бюро на БСП е взело решение да бъде подкрепено.

Бившият председател на БСП Атанас Зафиров отговори на Зарков във Фейсбук, като заяви, че и без това вече е заявил, че няма да се кандидатира за депутат на следващите избори. Той пише, че "ветото не е отхвърлено от 8 депутати от БСП, а от 123 народни представители, които не са забравили нормите на Конституцията, в която са се клели".

"Никакво нарушение на Конституционни права няма - това е груба провокация и неистина. Нищо в днешните ни действия не пречи на всеки, който желае да упражни конституционното си право да гласува да го направи", твърди Зафиров.

Впечатление направиха три гласа от ДПС-Ново начало, които бяха "за" отхвърляне на ветото на президента Илияна Йотова, което тя наложи върху законовата поправка в страните извън ЕС да се създадат до 20 избирателни секции, извън тези в посолствата и консулствата. Зам.-шефът на ДПС-Ново начало Искра Михайлова и съпартиецът ѝ Хамид Хамид побързаха да уверят, че става въпрос за грешка. "Тъй като залата бе изключително шумна, трима колеги са направили грешка. Те ще поправят вота си, ще подадат заявление за промяна на вота", заяви Михайлова.

"Двама от народните представители не успяха да гласуват, защото пултовете са блокирали. Грешката се дължи на моето емоционално изказване, насочено към БСП, което вероятно е породило притеснение у колегите", каза Хамид Хамид. По-конкретно "объркалите се" депутати са Иво Цанев, Николай Златарски и Надя Петрова.

Според бившият премиер Росен Желязков, който дойде в парламента за регистрацията на ГЕРБ за предстоящите на 19 април избори, отхвърлянето на ветото на президента Илияна Йотова в пленарната зала е било предсказуемо, както е било предсказуемо и гласуването на ПП-ДБ с ДПС-Ново начало.

От "Алианс за права и свободи" обещаха да сезират Конституционния съд за промените в ИК.