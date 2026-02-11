Медия без
Наталия Киселова оглави парламентарната група на БСП

Освободени бяха досегашният председател Драгомир Стойнев и заместниците му Мая Димитрова и Кирил Добрев

11 Февр. 2026Обновена
Засега БСП мълчи за мотивите да сложи Киселова начело на групата, но е логично да се предположи, че следва от смяната на партийния връх.
Илияна Димитрова
Броени дни след като за лидер на БСП беше избран Крум Зарков, в парламентарната група на партията също промениха ръководството си.

Драгомир Стойнев - досегашният й председател, беше освободен, заедно със заместниците му Мая Димитрова и Кирил Добрев. За водач на групата беше избрана Наталия Киселова, а зам.-председатели станаха Владимир Георгиев и Марияна Бояджиева. Изборът на Киселова е странен - досега беше известно, че тя влиза като депутат от т.нар. "гражданска квота", тоест, не е член на БСП.

Решението е било взето на заседание на червената парламентарна група вчера. За него съобщи председателят на парламента Рая Назарян. Засега БСП мълчи за мотивите за рокадата. Логично е да се предположи, че следва от труса на партийния връх, настъпил след оставката на кабинета "Желязков", в който "Позитано" 20 участваше, и след оттеглянето на Румен Радев като президент, за да влезе в партийната политика.

Киселова ръководеше парламента, докато той беше доминиран от мнозинството на ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН. През октомври м.г. тя подаде оставка, за да бъде заменена от Рая Назарян от ГЕРБ.

Работата на Киселова като председател на Народното събрание ще се запомни с два случая - първо, когато обяви разпускането на групата на МЕЧ, която впоследствие беше възстановена с гласуване от парламента; второ, когато отказа да допусне в Народното събрание предложението на Румен Радев за референдум за еврозоната, за което Конституционният съд отсъди, че Киселова няма правомощия да направи, а наследничката й Назарян го допусна за разглеждане и пленарната зала го отхвърли.

Няма да се забрави и скандалът, който Киселова предизвика, когато се появи на футболен мач с тениска, на която беше отпечатано логото на хазартен оператор.

