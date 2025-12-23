БСП се тревожи, че не е успяла да "обясни постиженията си"

Коалицията "БСП-Обединена левица" харесва съвместното си участие във властта с ГЕРБ, ИТН и ДПС, а като единствена своя грешка отчита, че не успяла да обясни постиженията си пред българската общественост. Така излезе от декларация, която съветът на коалицията е приел вчера.

"За 11 месеца в управлението успяхме да постигнем много, допуснахме обаче и грешки. Не обяснихме ясно своите постижения, но и сериозните препятствия, които се наложи да преодоляваме в името на България", заявяват от "БСП-Обединена левица".

От коалицията твърдят, че са защитили "социалните придобивки на стотици хиляди българи", и се хвалят, че са предотвратили продажбата на ядрените реактори от проекта "Белене“ на Украйна, както и че са възпрели изпращането на български военен контингент във воюващата държава, макар че никой не е искал войници от нашата страна.

"По време на цялото си участие в съвместното управление, ние от левицата, показахме, че темата за Украйна е червена линия и страната ни трябва да защитава на първо място националния си интерес", пише в декларацията.

Накрая се заявява, че "БСП-Обединена левица" дава "положителна оценка на участието на представителите си в управлението". "Отчитаме негативното влияние, което то оказа върху левицата и партиите в нея, но към онзи момент нямахме право на друг избор, с оглед тежкото състояние, в което се намираше страната ни", заключават от коалицията. И твърдят, че ще запазят съюза си, тъй като "процесите на консолидация в лявото пространство, започнали през втората половина на 2024 г., са необратими".