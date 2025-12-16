Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Изпълнителното бюро на БСП подаде оставка

Днес, 16:45
БГНЕС

Изпълнителното бюро на БСП подаде оставка, но председателят на партията Атанас Зафиров засега остава на поста. Пленум на партията, на който ще се избере ново ръководство, е насрочен за 10 януари. Излъчена е и група за участие в консултациите при президента Румен Радев на 17 декември (сряда) в състав - Атанас Зафиров, Драгомир Стойнев, Кирил Добрев, Калоян Паргов, Иван Таков, Иван Иванов и Манол Генов. 

Изпълнителното бюро на БСП се състои от 25 членове. Зам.-председатели са Иван Tаков, Калоян Паргов, Иван Пешев, Драгомир Стойнев и Иван Иванов.

Преди дни след Коалиционен съвет на партията лидерът Зафиров съобщи, че БСП е доволна от работата на своите министри в кабинета "Желязков", настоява за приемането на новия бюджет и се притеснява от хаоса, който може да настъпи в държавата с падането на редовното правителство.

Тогава социалистите не споменаха за партийни оставки, а обявиха, че свикват пленум следващата седмица, за да направят своя анализ на участието си във властта след оставката на правителството на ГЕРБ, БСП и ИТН, подкрепено от ДПС-НН.

Напрежение в партията обаче има, една част от структурите на БСП в страната искат оставката на Атанас Зафиров и свикване на конгрес. Кюстендилската организация и тази в Пловдив са против ръководството. Напрежение има в структурите във Видин, Поморие, Сандански и други градове.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

БСП, Позитано, Атанас Зафиров

Още новини по темата

БСП разбрала от медиите за оставката на кабинета
12 Дек. 2025

БСП предупреди, че може да напусне кабинета
27 Ноем. 2025

БСП откри паметник на Георги Димитров
25 Ноем. 2025

Бесепари се омерзиха от униженията пред Борисов и Пеевски
30 Окт. 2025

БСП е отвлечена и упоена
30 Окт. 2025

Управляващите обмислят или вот на доверие, или нов кабинет
15 Окт. 2025

Зафиров: Няма драма с отнетите правомощия на Радев за службите
12 Окт. 2025

След Зафиров в Пекин китайци идват у нас

10 Септ. 2025

В БСП се подготвя силен завой наляво
06 Септ. 2025

Зафиров: Не съм говорил с Путин и Ким и няма защо да подавам оставка
05 Септ. 2025

"Проевропейският консенсус" на ГЕРБ е пълна бутафория
04 Септ. 2025

Борисов не вижда скандал в китайската визита на Зафиров
04 Септ. 2025

Китайската визита на Зафиров прерасна в колосален скандал

03 Септ. 2025

Зафиров: Илияна Йотова е възможна номинация на БСП за президент

02 Авг. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов вече залага капан на ПП-ДБ
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Ако днес има предсрочни избори, коя политическа партия бихте подкрепили?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ