Изпълнителното бюро на БСП подаде оставка, но председателят на партията Атанас Зафиров засега остава на поста. Пленум на партията, на който ще се избере ново ръководство, е насрочен за 10 януари. Излъчена е и група за участие в консултациите при президента Румен Радев на 17 декември (сряда) в състав - Атанас Зафиров, Драгомир Стойнев, Кирил Добрев, Калоян Паргов, Иван Таков, Иван Иванов и Манол Генов.

Изпълнителното бюро на БСП се състои от 25 членове. Зам.-председатели са Иван Tаков, Калоян Паргов, Иван Пешев, Драгомир Стойнев и Иван Иванов.

Преди дни след Коалиционен съвет на партията лидерът Зафиров съобщи, че БСП е доволна от работата на своите министри в кабинета "Желязков", настоява за приемането на новия бюджет и се притеснява от хаоса, който може да настъпи в държавата с падането на редовното правителство.

Тогава социалистите не споменаха за партийни оставки, а обявиха, че свикват пленум следващата седмица, за да направят своя анализ на участието си във властта след оставката на правителството на ГЕРБ, БСП и ИТН, подкрепено от ДПС-НН.

Напрежение в партията обаче има, една част от структурите на БСП в страната искат оставката на Атанас Зафиров и свикване на конгрес. Кюстендилската организация и тази в Пловдив са против ръководството. Напрежение има в структурите във Видин, Поморие, Сандански и други градове.