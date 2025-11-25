Медия без
БСП откри паметник на Георги Димитров

Церемонията премина с участие на гостуващи у нас китайски политици

Днес, 20:09
Водачът на БСП Атанас Зафиров (вдясно) открива заедно с китайския гост статуята на комунистическия вожд.
Фейсбук/Иван Таков
Водачът на БСП Атанас Зафиров (вдясно) открива заедно с китайския гост статуята на комунистическия вожд.

Позабравеният вожд на комунистическа България Георги Димитров внезапно получи признание, при това от страна на управляваща партия, каквато е БСП. В партийната централа на столичната улица "Позитано" 20 беше открит негов паметник, като в ритуала взеха участие представители на китайската държава, гостуващи у нас.

"По специална покана на председателя на Националния съвет на БСП и вицепремиер на страната Атанас Зафиров делегацията гостува и в централата ни на ул. "Позитано" 20. След като заедно открихме паметник на Георги Димитров – ръководител на Българската комунистическа партия и генерален секретар на Коминтерна, а също и голям приятел на Китай, във фоайето на нашата централа, последва много успешна и полезна среща", разказва за събитието зам.-председателят на БСП Иван Таков във Фейсбук.

Делегацията беше водена от председателя на Постоянния комитет на Общокитайското събрание на народните представители (ОСНП) Сяо Дзие. С българските политици са разговаряли за новия 5-годишен план на Китай. "Хубаво е, че Китай смята България за надежден партньор. В това ни увери Сяо Дзие. И добави, че разчита на нашата подкрепа за развитие и подобряване на икономическите отношения между Китай и Европейския съюз", добавя Таков.

За отбелязване е, че Сяо Дзие проведе среща и с водача на ГЕРБ Бойко Борисов. "Отношенията между България и Китай имат дълбоки исторически корени и се градят върху взаимно уважение, доверие и дългогодишно приятелство. България е втората държава в света, която признава Китайската народна република през 1949 г. Миналата година отбелязахме 75 години от установяването на дипломатически отношения, значима годишнина, която подчертава устойчивостта на нашето партньорство", коментира за разговора им Борисов.

Във Фейсбук той беше атакуван, че заради тази среща в централата на ГЕРБ са махнали украинското знаме, което иначе държаха на видно място. Както е известно, Пекин е най-близкия и важен съюзник на Москва, която води завоевателна война срещу Украйна.

Водещите фигури на БСП заедно с китайската делегация.
Водещите фигури на БСП заедно с китайската делегация.
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов със Сяо Дзие.
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов със Сяо Дзие.
БСП, Георги Димитров, Китай

