Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Китай инсталира хуманоидни роботи на границата с Виетнам

Днес, 10:26
Снимката е илюстративна
Pixabay
Снимката е илюстративна

Китайската компания "Ю Би Тех Роботикс" обяви, че е сключила голям договор за поставяне на роботи на граничните пунктове, които да изпълняват задачи като насочване на пътници, извършване на проверки и логистика, съобщи китайският в. "Саут Чайна Морнинг", предаде БТА.

Вестникът отбелязва, че Пекин засилва усилията си в областта на роботиката.

Компанията сключи сделка на стойност 264 милиона юана (32 милиона евро) с център за човекоподобни роботи в Фанчънган, крайбрежен град в южната автономна област Гуанси, която граничи с Виетнам.

Пилотната инициатива предвижда хуманоидни роботи да бъдат разположени по границите, за да помагат с насочването на пътниците, управлението на потока от персонал, патрулирането, логистичните операции и търговските услуги. Роботите ще извършват и инспекции в производствени обекти за стомана, мед и алуминий.

Доставките се очаква да започнат през декември.

Компанията се готви да достави 500 хуманоидни робота до края на годината, като планира да увеличи производството десетократно до следващата година, с цел да достигне 10 000 до 2027 г., заяви директорът на брандинг отдела Майкъл Там в интервю за вестника. Компанията също така се стреми да намали производствените разходи.

Това е част от по-всеобхватна национална тенденция, тъй като китайската индустрия се стреми да комерсиализира изкуствения интелект, подкрепена от правителствени политики. В допълнение към корпоративните клиенти, правителствените агенции в различните провинции все по-често включват роботи в ежедневната си работа.

 

      Последвайте ни и в google news бутон

      Ключови думи:

      Китай, хуманоидни работи

      Още новини по темата

      БСП откри паметник на Георги Димитров
      25 Ноем. 2025

      Китайски кораби се появиха в японски води
      16 Ноем. 2025

      САЩ обявиха търговското споразумение с Китай
      02 Ноем. 2025

      Тръмп нареди да започнат изпитания на ядрени оръжия
      30 Окт. 2025

      САЩ и Китай отново са пред търговско споразумение
      26 Окт. 2025

      Външният министър на Германия отмени визита в Китай
      25 Окт. 2025

      Над 20 души са загинали след тайфуна "Рагаса"
      24 Септ. 2025

      Мегапроектът "Велика зелена стена" преобразява пустинята
      22 Септ. 2025

      Зафиров: Не съм говорил с Путин и Ким и няма защо да подавам оставка
      05 Септ. 2025

      Борисов не вижда скандал в китайската визита на Зафиров
      04 Септ. 2025

      Антизападни политически лидери се събраха за военен парад в Пекин
      02 Септ. 2025

      Родители в Китай уреждат бракове на сватовнически пазари
      02 Септ. 2025

      Путин е в Китай за среща на върха
      31 Авг. 2025

      Китай се хвали, че е прогонил US разрушител от спорни води
      13 Авг. 2025

      ОЩЕ НОВИНИ ОТ НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ

      ТУШ Разгледай всички

      АВТОРИ

      ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Ерата на плюшеното зайче във ВАС няма да свърши с Чолаков
      ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
      ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Протестът бързо губи стойността си
      СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
      ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън