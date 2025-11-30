Турция успешно тества безпилотен изтребител

Турция осъществи успешен опит с Bayraktar KIZILELMA - безпилотен боен самолет, който може сам да открива цели и да ги поразява с ракети.

KIZILELMA /Червена ябълка/ използва турбореактивен двигател, което му позволява да достига свръхзвукови скорости. Той е стелт - има ниска радиолокационна видимост. Може да носи до 1500 кг въоръжение, включително прецизни управляеми боеприпаси, ракети "въздух-земя" и "въздух-въздух". Разполага със собствена AESA радарна система, т.е. има възможност за водене на бой извън прекия обсег на видимост.

По време на теста в Синоп, KIZILELMA открива зад линията на видимост реактивна цел с радара си, изстрелва ракета "въздух-въздух" и отбелязва попадение. Пет F–16 са придружавали безпилотния изтребител по време на мисията, като успешно са демонстрирали и съвместен полет на пилотирани и безпилотни самолети.