НАСА може да смени SpaceX за полета до Луната

Днес, 08:20
Starship HLS
САЩ могат да сменят SpaceX с друга компания за мисията до Луната "Артемис 3", предаде Ройтерс, като цитира Шон Дъфи, изпълняващ длъжността ръководител на НАСА и министър на транспорта. Според американската космическа агенция, компанията на Илон Мъск SpaceX изостава от графика.

В ход е отваряне на процедурата за нови участници. "Мисля, че компании като "Блу“ могат да участват, а може би и други“, зави в програмата Fox & Friends на телевизия "Фокс нюз“ Шон Дъфи. "Блу ориджин“, основана от Джеф Безос, е конкурентна компания на SpaceX. "Ще направим космическа надпревара между американските компании, за да видим кой пръв ще ни върне на Луната“, добави Шон Дъфи.

В момента планът е SpaceX да изстреля непилотирана версия на Starship HLS и след като достигне стабилна лунна орбита, NASA ще изстреля ракетата Space Launch System (SLS), която ще носи капсулата Orion с четирима астронавти на борда. В орбита около Луната двата кораба ще започнат сложни маневри за сближаване, ще се скачат и двама от четиримата астронавти ще се прехвърлят от Orion в Starship HLS и с него ще кацнат на Луната. След приключване на мисията на Луната, Starship HLS ще излети от повърхността и ще се върне в лунна орбита, за да се скачи отново с очакващия го "Orion".

Програмата "Артемида“ на НАСА на стойност милиарди щатски долари цели американци да стъпят отново на Луната, като на този фон Китай планира през 2030 г. неин астронавт да кацне на естествения спътник на Земята, припомня Ройтерс.

Според Дъфи SpaceX изостава от определения график и може да остави САЩ зад съперниците им, а американският президент Доналд Тръмп иска мисията да се състои, преди да е изтекъл мандатът му в Белия дом през януари 2029 г.

"Те изостават от графика и президентът иска да е сигурен, че ще сме преди китайците“, каза Дъфи за "Фокс нюз“. Преди кацането на Луната с "Артемис 3", трябва да се състои мисията "Артемис 2“ - десетдневен полет с екипаж около Луната и обратно. Тя е насрочена за април 2026 г., но може да бъде изтеглена и през февруари.

