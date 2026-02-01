Медия без
НАСА започва генерална репетиция за полета до Луната

Предстои тестово пълнене на ракетата с гориво, а четиримата астронавти вече са под карантина в очакване на старта

01 Февр. 2026
98-метровата ракета Space Launch System вече е изведена на стартовата площадка
Американската национална администрация по въздухоплаване и космически изследвания (НАСА) най-после започна двудневното тренировъчно обратно броене преди зареждането с гориво на новата си ракета, която ще лети до Луната. Това  е ключов тест, който ще определи кога четирима астронавти ще излетят за обиколка около земния спътник.

НАСА възнамерява в рамките на малко повече от седмица да осъществи първата пилотирана мисия до Луната от 53 години насам. Командирът Рийд Уайзман и екипажът му - Виктор Гловър (пилот), Кристина Кох и Джереми Хансън, вече бяха поставени под карантина, за да се избегне риск от инфекции преди полета. Те ще наблюдават репетицията от базата в Хюстън, преди да се оправят към Космическия център „Кенеди“, след като ракетата получи разрешение за полет. Четиримата астронавти ще бъдат първите хора, които ще поемат към Луната след 1972 г.

Ракетата Space Launch System, висока 98 метра, беше изведена на стартовата площадка преди 13 дни. Ако утре зареждането с гориво премине успешно, НАСА може да направи опит за изстрелване в рамките на седмица след това. По време на генералната проба в резервоарите на ракетата ще бъдат вкарани над 700 000 галона свръхстудено гориво, а процедурата ще бъде прекъсната 30 секунди преди момента, в който двигателите би трябвало да заработят.

Репетицията, насрочена за 31 януари, беше отложена с два дни заради силен студ. Самото изстрелване на ракетата трябва да стане 6 дни след нея, така че 8 февруари в момента е най-ранната възможна дата за начало на полета.

В капсулата "Орион", разположена на върха на ракетата Space Launch System (SLS) ще летят американски и канадски астронавти. По план те само ще обиколят Луната и ще се върнат без да кацат, като приводняването ще е в Тихия океан. Цялата мисия ще продължи близо 10 дни.

В рамките на американската програма „Аполо“ (1968-1972 г.) НАСА изпрати общо 24 астронавти до Луната, като 12 от тях стъпиха на повърхността ѝ. 

 

Ключови детайли в ракетата SLS: 

  • Мисията Artemis II, използваща варианта Block 1, е планирана за изстрелване не по-рано от 8 февруари 2026 г., за да обиколи Луната.
  • SLS произвежда максимална тяга от 39 меганютона (MN), което я прави най-мощната ракета, произвеждана до момента.
  • Тя произвежда над 27 000 кг транслунарно впръскване (TLI) - двигателна маневра, при която космически кораб задейства двигателите, за да увеличи скоростта си и да промени траекторията си от кръгова към силно елиптична, позволявайки му да напусне земната орбита и да започне пътуване към Луната.
  • Ракетата има четири двигателя RS-25 и два ускорителя, работещи с течно гориво за висока производителност.
