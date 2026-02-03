Теч на водород спря репетицията на Артемида II

Генералната репетиция на мисията "Артемида II" бе прекратена 5:15 минути преди финала заради изтичане на течен водород. Екипът за управление на старта работи по осигуряването на безопасна конфигурация на ракетата SLS (Space Launch System) и започна източването на нейните резервоари.

Екипите на НАСА официално бяха навлезли в последните 10 минути от днешното тренировъчно обратно броене. Чарли Блекуел-Томпсън, директор по изстрелването на „Артемида“, даде разрешение автоматизираните системи да поемат контрола над операциите, извършваха се финални проверки на бордовите компютри, системите за прочистване на двигателите и наземното оборудване. Екипажът бе в т.нар. Бяла стая, последното място преди да се качат в капсулата "Орион". В ракетата бяха заредени 3 милиона литра свръхохладено гориво (течен водород и течен кислород).

Проблемът с водородните течове е „стара болест“ на ракетата SLS. Течният водород е изключително труден за управление, най-микроскопичните пролуки могат да създадат голям проблем. Водородът е силно запалим, дори малка концентрация във въздуха може да предизвика експлозия при старта.

В допълнение към теча на водород, клапан, свързан с херметизацията на люка на екипажа на „Орион“, който наскоро беше заменен, изискваше донатягане, а финалните операции отнеха повече време от планираното. Инженерите отстраняваха прекъсвания в аудио комуникационните канали с наземните екипи.

Мисията "Артемида II" трябва да закара четирима астронавти в орбита около Луната и това е първото напускане на земната орбита на хора след 1972 г.

НАСА сега ще се насочи към март като най-ранна възможност за изстрелване. Отмяната на февруарския прозорец за изстрелване означава също, че астронавтите от „Артемида II“ ще бъдат освободени от карантината, в която влязоха в Хюстън на 21 януари