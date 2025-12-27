Китай постигна рекордна скорост за влак - 700 км/ч

Китай постави нов световен рекорд за скорост на влак, като успя да ускори до 700 км/ч жп платформа, движеща се върху електроматнитна възглавница (maglev* - магнитна левитация), само за 2 секунди. След достигане на максималната скорост, платформата също така успя и да спре безопасно и навреме.

Пробивът бе постигнат от изследователи от Националния университет по отбранителни технологии на 400-метрова maglev изпитателна жп линия. След 10 години изследвания екипът е успял да реши ключови предизвикателства в областта на скоростта, стабилността, подаването на мощност и управлението на свръхпроводящите магнити. По-рано, през юни 2025 г., 1,1-тонна изпитателна шейна в лабораторията Донгху достигна 650 км/ч само за 7 секунди на разстояние от 600 м.

Кадри от теста, публикувани от държавната телевизия CCTV, показаха как шаси проблясва по линията на маглев, оставяйки мъглива следа. То постига изключително ускорение почти мигновено и спира също толкова бързо в края на линията.

Тестът бележи скок както в способността за екстремно ускорение, така и в контрола на високата мощност. „Това решава основни технически предизвикателства, включително свръхвисокоскоростно електромагнитно задвижване, електрическо насочване на окачването, преходна инверсия за съхранение на енергия с висока мощност и свръхпроводящи магнити с високо поле“, се казва в репортажа на CCTV.

Постигнатата тестова скорост от 700 км/ч поставя нов световен стандарт, превръщайки се в най-бързия свръхпроводящ електрически маглев в света. Постигнатата в случая мощност може да изстреля и ракета в небето. Тя отключва нови възможности за хиперлупингов транспорт (във вакуумни тръби).

---------

*maglev, за разлика от традиционните влакове не се докосва до релси и не използва колела. Между платформата и релсите има въздушна възглавница. Поради тази причина единственото триене е това с въздуха, затова и мощността и скоростта на влаковете с maglеv технология е са сравними с тези на самолетите. Магнитната левитация дава възможност за развиване на високи скорости и ускорения и изкачване на стръмни наклони.