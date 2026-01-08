EPA/BGNES Екипажът на Crew-11 преди да потегли през август за МКС

НАСА обмисля предсрочно завръщане на екипажа Crew-11 от Международната космическа станция (МКС), заради неуточнен медицински проблем, засягащ един от астронавтите. Това се случва, след като НАСА отмени планирана космическа разходка, насрочена за днес, съобщават Ройтерс и БТА.

Говорителка на НАСА каза, че астронавтът, който има медицински проблем, е в стабилно състояние на борда на орбиталната лаборатория. Тя не посочи за кой от членовете на екипажа става дума.

„Безопасното изпълнение на нашите мисии е най-високият ни приоритет и активно преценяваме всички възможности, включително тази за по-ранно приключване на мисията Crew-11“, каза говорителката. По-рано НАСА съобщи, че „следи медицински проблем с член на екипажа, възникнал в сряда следобед“.

Астронавтите обичайно пребивават на МКС на ротационен принцип за периоди от шест до осем месеца, като разполагат с базово медицинско оборудване и медикаменти за някои видове спешни случаи.

Четиричленният екипаж на Crew-11 включва американските астронавти Зина Кардман и Майкъл Финке от НАСА, Кимия Юи от Япония и Олег Платонов от Русия. Те са на борда на космическата станция от излитането си от Флорида през август и по план би трябвало да се завърнат на Земята през май тази година.

Финке, определен за командир на станцията, и Кардман, назначена като борден инженер, трябваше да извършат в четвъртък космическа разходка за инсталиране на оборудване извън станцията, която бе предвидено да е с продължителност шест часа и половина.

НАСА разглежда медицинските ситуации на МКС като строго конфиденциални, а астронавтите рядко разкриват или описват публично здравословното си състояние.

Космическите разходки са изключително натоварващи и рискови операции, които изискват месеци подготовка и включват използване на обемисти скафандри и прецизно координирани инструкции, докато астронавтите са обезопасени с въжета към МКС.

През 2024 г. НАСА отмени в последния момент планирана космическа разходка, след като астронавт е изпитал „дискомфорт в скафандъра“. През 2021 г. американският астронавт Марк Ванде Хей пропусна космическа разходка заради прищипан нерв.