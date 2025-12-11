Медия без
НАСА загуби връзка с космически апарат

Днес, 10:30
НАСА съобщи, че е загубила връзката с космическия си апарат „Мейвън“, който орбитира около Марс от повече от десетилетие, предаде Асошиейтед прес.

Комуникациите между „Мейвън“ и наземните станции са прекъснали внезапно през уикенда. От американската космическа агенция по-рано съобщиха, че орбитиращият апарат е работил нормално, преди да се „скрие" зад Червената планета. Когато се е появил отново, се е възцарила тишина. 

Изстрелян през 2013 г., „Мейвън“ започна да изучава горната атмосфера на Марс и нейното взаимодействие със слънчевия вятър, след като достигна Червената планета следващата година.

Учените в крайна сметка нарочиха Слънцето за виновник за това, че Марс е загубил по-голямата част от атмосферата си в космоса през вековете, превръщайки го от влажен и топъл в сух и студен свят, какъвто е днес. 

„Мейвън“ е служил и като комуникационен ретранслатор за двата марсохода на НАСА, „Кюриосити" и „Пърсивиърънс".

Американската космическа агенция съобщи, че понастоящем се провеждат инженерни разследвания.

НАСА има още два космически апарата около Червената планета, които все още са активни: „Марс рикънисънс орбитър" и „Марс Одисей", изстреляни съответно през 2005 и 2001 г., припомня агенцията. 

