Армията на Израел забрани Android за командирите си

Днес, 06:31

Няколко седмици след кампанията на Google за популяризиране на Android като по-сигурен от iPhone, битката между смартфоните претърпя неочаквана промяна. Израелската армия (IDF) реши да забрани Android телефоните за висшите си офицери - от съображения за сигурност.

Новината беше разпространена от израелското армейско радио и подета от The Jerusalem Post. „Съгласно очакваната заповед, командирите с чин подполковник и по-висок ще имат право да използват само iPhone за официална комуникация. Мярката има за цел да намали риска от проникване в телефоните на висшите офицери", се казва в съобщенията.

Още преди настоящия конфликт с Хамас и разширяващите се регионални сблъсъци, имаше множество съобщения за атаки тип "honey pot", насочени към израелски войници, с цел компрометиране на устройства и извличане на ценни данни, включително местоположението на войските.

Иронично, точно миналия месец Google обяви включването на Pixel в списъка с одобрени устройства на Информационната мрежа на Министерството на отбраната на САЩ (DoDIN). „Телефоните Google Pixel са създадени на основата на готовност за мисии и интелигентна сигурност, които са безпроблемно интегрирани в екосистемата на Google“, заяви компанията.

Google описва тази нова сертификация като „значителен крайъгълен камък, който подчертава нашия ангажимент да предоставяме на федералните агенции сигурна, авангардна технология“. Предвид напредъка, който Google е постигнала в защитата на Android, особено с Android 16 и неговия режим за разширена защита, сегашната новина от Израел безспорно ще бъде разочароваща новина.

Само iPhone и Samsung бяха в списъка на DoDIN преди това. Google заяви, че Pixel „са с най-висока оценка за функциите за сигурност, които позволяват на държавните служители да се свързват и да си сътрудничат безопасно от практически всяко място – дори и от най-отдалечените места“.

Не и според IDF. Israel National News съобщава, че Android устройствата ще бъдат разрешени за лична употреба, но ще бъдат забранени за оперативни или командни цели“.

Google значително промени Android през последните 18 до 24 месеца, укрепвайки защитата му, за да може да се конкурира по-добре с iPhone. Но като затворена екосистема, iPhone явно все още печели.
 

