Мъск влезе в открит конфликт с НАСА

Днес, 07:24
Илон Мъск
Главният изпълнителен директор на SpaceX Илон Мъск влезе в открит конфликт с временния администратор на НАСА, след като шефът на космическата агенция покани и други компании да се включат в надпреварата за завръщането на човечеството на Луната, предава БГНЕС.

„Шон Глупака се опитва да унищожи НАСА!“, написа милиардерът в пост в X, визирайки изпълняващия длъжността администратор Шон Дъфи, който едновременно заема и поста министър на транспорта на САЩ.

В понеделник Дъфи обяви, че НАСА ще приеме нови оферти от компании, които могат да подпомогнат мисията за връщане на хора на Луната. Той аргументира решението със „значителните забавяния“ в разработката на ракетата Starship на SpaceX — ключов елемент от мисията Artemis III — и подчерта, че в космическата надпревара с Китай времето е решаващо.

„SpaceX е страхотна компания, но те изостават. Разшириха графика си, а ние сме в състезание с Китай“, заяви Дъфи в интервю за Fox News.

Програмата Artemis на НАСА има за цел да върне хората на Луната, докато Китай напредва с конкурентна мисия, която планира пилотиран полет не по-късно от 2030 г. След поредица от отлагания НАСА в момента планира мисията Artemis III за средата на 2027 г., но според експертите SpaceX трябва да преодолее редица технически предизвикателства, преди ракетата да бъде готова.

Малко по-късно Дъфи написа в X, че Съединените щати „са в надпревара с Китай и трябва да разчитат на най-добрите компании, които могат да работят с темпо, осигуряващо първото кацане на Луната“. Той спомена потенциални оферти от Blue Origin на Джеф Безос и други частни участници.

Мъск отвърна остро: „SpaceX се движи като мълния в сравнение с останалата част от космическата индустрия. В крайна сметка Starship ще изпълни цялата мисия до Луната. Запомнете думите ми.“

Напрежението между Мъск и НАСА се засилва на фона на несигурност около това кой ще заеме поста постоянен ръководител на агенцията. Първоначално президентът Тръмп номинира бизнесмена Джаред Айзакман, близък до Мъск, но Белият дом внезапно оттегли кандидатурата през май — малко преди отношенията между Тръмп и Мъск да се влошат. Според медийни публикации Тръмп отново обмисля да върне номинацията, докато самият Дъфи се надява да запази позицията си начело на НАСА.

