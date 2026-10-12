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Икономика
Започва нов рунд от спора за минималната заплата
Днес, 08:23
Градчета се борят с БДЖ да не спира влаковете им
Днес, 06:00
Авария в "Неохим" оцвети въздуха на Димитровград
11 Окт. 2026
В 222 общини държавата плаща повече от частния бизнес
10 Окт. 2026
Банката на Цветелина Бориславова погълна Токуда банк
09 Окт. 2026
Спирането на шести блок на АЕЦ "Козлодуй" притесни румънците
09 Окт. 2026
Мая Манолова подхвана и банковите такси
09 Окт. 2026
Сделката със "сигурния" купувач на "Лукойл" пропадна
09 Окт. 2026
Световната търговия нараства с 3.9% въпреки Близкия изток
09 Окт. 2026
България влезе в алианс срещу "зеленото" оскъпяване на горивата
08 Окт. 2026
Гърция си осигури втечнен газ от Малайзия за 5 години
08 Окт. 2026
За мотори и кемпери ще има сезонна "Гражданска отговорност"
08 Окт. 2026
В АЕЦ "Козлодуй" остава да работи само пети блок
08 Окт. 2026
Мая Манолова громи хипермаркетите - за промоции
08 Окт. 2026
Унгария може да приеме еврото още през 2031 г.
07 Окт. 2026
ОББ предупреди за нови фишинг атаки
07 Окт. 2026
В Полша завод за метан от оборски тор се включи в газопреносната мрежа
07 Окт. 2026
Радев вади кадри на ГЕРБ и ДПС от надзора на ББР
06 Окт. 2026
Фискалният съвет към Радев: Няма да стане без здраво рязане на разходи
06 Окт. 2026
В Закона за хазарта цъфна забрана на кеша в строителството
06 Окт. 2026
"Мантинели гейт" доведе до оставка на шефа на "Автомагистрали"
05 Окт. 2026
Обновена
Министър Донев внесе смут за данък "ваучери"
05 Окт. 2026
В Румъния тръгва една от най-големите газови електроцентрали в ЕС
05 Окт. 2026
ЕЦБ се обяви категорично срещу данък "свръхпечалба" за банките
04 Окт. 2026
Един от 10 българи не може да си позволи личен автомобил
04 Окт. 2026
90% от топломерите и водомерите вече са с дистанционен отчет
04 Окт. 2026
TotalEnergies започва нов проект за добив на газ - в Нигерия
02 Окт. 2026
Г-7 пуска дизел и петрол от резервите
02 Окт. 2026
Рекордни харчове от бюджета се очакват за оставащите три месеца
02 Окт. 2026
Кабинетът предлага на "Райнметал" нов терен за заводи до Бургас
02 Окт. 2026
Не само външният дълг, но и лихвите по него растат драстично
02 Окт. 2026
"Мантинели гейт" пали все по-яростна политическа битка
01 Окт. 2026
Пеканов плаши с дилемата: Прогресивен данък или данък "свърхпечалба"
01 Окт. 2026
Обновена
Бивш служител на "Лукойл България" поема Агенцията за инвестиции
01 Окт. 2026
"Перфектните" мантинели на министър Шишков отиват на прокурор
01 Окт. 2026
Обновена
ЕК иска правомощия да нарежда "режим" на тока
30 Септ. 2026
КЕВР сложи на "Булгаргаз" таван за ръста на цената
30 Септ. 2026
Правителството взе нов заем от 2.250 млрд. евро от външните пазари
30 Септ. 2026
Кабинетът наля 126 млн. евро в новия "Холдинг Марица Изток"
29 Септ. 2026
Бензиностанции в Италия сами си слагат таван на цените
29 Септ. 2026
Вадят "златната" нива от капитала на "АЕЦ Козлодуй - Нови мощности"
29 Септ. 2026
Търговците скочиха срещу вдигането на лимита на ваучерите за храна
29 Септ. 2026
Управляващите вдигат и данък "уикенд"
29 Септ. 2026
Бутилка домашна ракия за подарък може, цяла каса - не
28 Септ. 2026
Обновена
Финансовият министър заклейми шефа на БНБ за критиките
28 Септ. 2026
Унгария, България и Румъния са шампиони по поскъпване на храните
28 Септ. 2026
Кабинетът слага 1000 евро глоба за чужда домашна ракия
28 Септ. 2026
Обновена
НАП-София затваря офиса си в "Красно село"
28 Септ. 2026
От 1 ноември ще има нова такса за стоките от "Тему" и "АлиЕкспрес"
27 Септ. 2026
Жилищата поскъпнаха с нови 4.5% само за 3 месеца
27 Септ. 2026
Още два нови влака "Алстом" тръгват по жп мрежата
26 Септ. 2026
България е данъчен рай в Европа
26 Септ. 2026
Вместо реформи вдигат данъците - това е мързел и некадърност
26 Септ. 2026
Fitch потвърди кредитния рейтинг на България
26 Септ. 2026
НАП подсеща по мейла за "неточни" данъчни декларации
25 Септ. 2026
КЗК даде 7 дни на "Лукойл Нефтохим" да обясни цените на горивата
25 Септ. 2026
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Започва нов рунд от спора за минималната заплата
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09 Окт. 2026
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В Румъния тръгва една от най-големите газови електроцентрали в ЕС
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Агенцията по вписванията спешно наема 30 нови служители
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Цената на дизела е надута с поне 20 евроцента на литър
24 Септ. 2026
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В Закона за хазарта цъфна забрана на кеша в строителството
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АВТОРИ
ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА:
За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ:
Брависимо за Йотова - всички я обичат, без да задават въпроси
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ:
Парите за магистрали няма да стигнат да платим за изборите
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ:
България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ:
Как да загубим изборите в 5 прости стъпки
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