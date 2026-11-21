Фондовите борси преживяха един от най-лошите си дни – акциите се сринаха, а технологичните гиганти загубиха милиарди в един от най-тежките дни за годината.

Разпродажбата, подхранена от засилващите се опасения за „балон“ при изкуствения интелект, доведе до спад от 3,7% при индекса S&P 500 и срив от 5,3% при технологичния Nasdaq.

Този тежък развой беляза най-лошата седмица за S&P 500 от април 2025 г. насам, като индексът отчете спад за седми пореден ден – най-дългата серия от загуби от началото на пандемията от COVID през 2020 г.

BREAKING: Wall Street is taking a major hit as the Dow plunges 700 points and stocks slide deeper into a broad market sell-off.



The Nasdaq is bearing the brunt of the losses as Anthropic shares tumble just one day after the AI company’s Wall Street debut, fueling fresh concerns… pic.twitter.com/wwJ3EJla0c — Fox News (@FoxNews) 20 ноември 2026 г.

Паниката настъпва едва два дни след като гигантът в сферата на изкуствения интелект Anthropic (ANT) осъществи най-голямото първично публично предлагане (IPO) в историята. Акциите бяха оценени на 83 долара, което донесе 81 милиарда долара капитал и осигури на компанията пазарна оценка от около 1,3 трилиона долара. В четвъртък, по време на първия ден от търговията, акциите на ANT се представиха добре, но в петък цената им се върна до нивото от 83 долара (цената при IPO-то). Това е лош сигнал както за новоизлязлата на борсата компания, така и за сектора на изкуствения интелект като цяло, пишат международните анализатори.

Междувременно акциите на Nvidia поевтиняха с 13,8% днес – най-лошият ден за производителя на чипове след срива, предизвикан от DeepSeek през януари 2025 г., и седми пореден ден на спад. Откакто основателят Дженсън Хуанг се оказа замесен в скандал, довел до оставката му миналата седмица, акциите на NVDA са загубили близо половината от стойността си.

Извън сферата на изкуствения интелект, инвеститорите следят възможността за още по-значително повишение на лихвените проценти от страна на Федералния резерв през декември. Подобен ход допълнително би затруднил пазара, движен от технологичния сектор, за който по-скъпият кредит е крайно нежелан.

„Цялата представа, че изкуственият интелект (ИИ) може да продължи да харчи неограничени суми пари и да подкрепя фондовия пазар, приключи. Именно това се отразява в цените в момента“, заяви Майкъл Антонели, пазарен стратег в Baird.

„Фондовият пазар преминава през процес на преоценка на компаниите, свързани с изкуствения интелект. Това отразява среда, характеризираща се със забавяне на изграждането на центрове за данни, намаляване на източниците на финансиране за проекти, свързани с ИИ, и по-бавен темп на растеж на печалбите в технологичния сектор“, коментира пред CNBC Ричард Саперщайн, главен инвестиционен директор в Treasury Partners.