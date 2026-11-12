Шефът на Nvidia подаде оставка

Съоснователят на Nvidia Дженсън Хуанг подаде оставка като президент, главен изпълнителен директор и член на борда на директорите на компанията с незабавно действие, съобщиха от управителния съвет в прессъобщение от Санта Клара, Калифорния. Оставката идва броени часове след заседание на борда, на което директорите обсъждаха дали да отстранят Хуан, след като стана ясно, че е имал две извънбрачни връзки.

В неделя Хуан призна, че е имал връзка с Алис Хуанг, ръководителка в облачната компания Megaspeed, която според „Файненшъл таймс“ американските разузнавателни служби смятат за шпионка на Китай. Впоследствие се появиха твърдения и за втора връзка, този път със служителка на самата Nvidia. За предстоящото отстраняване на Хуан съобщиха източници на CBS News, „Уолстрийт джърнъл“ и „Файненшъл таймс“. Според „Блумбърг“ Алис Хуанг, която няма родствена връзка с Дженсън, се е преместила в Пекин със знанието на служби за сигурност. Nvidia възложи разследването на аферата на адвокатската кантора „Уочтъл Липтън“.

Скандалът бързо стигна до Вашингтон. Конгресмени призоваха Хуанг да подаде оставка, засилва се натискът той да бъде призован със съдебна призовка. Сенаторите Елизабет Уорън и Крис Кунс поискаха от администрацията на Тръмп да запази всички документи, свързани с Nvidia, нейния износ и Хуанг. Историята засяга чувствителна тема, тъй като Nvidia е водещ производител на усъвършенствани чипове за изкуствен интелект, а износът им за Китай е спорен политически въпрос.

Пазарът реагира остро. Акциите на Nvidia паднаха с 8% днес, а анализатори предупредиха, че отстраняването на Хуанг може да ги свали с около 20%, предвид ключовата му роля за успеха на компанията. Според устава на компанията мнозинство от 11-те директори може да отстрани изпълнителния директор „с или без причина“.

Временен изпълнителен директор става финансовият директор Колет Кръс, която запазва и досегашния си пост, докато бъде избран постоянен наследник. Хари Джоунс е назначен за първия в историята на компанията председател на борда. Бордът започва търсене на постоянен директор сред вътрешни и външни кандидати. Като възможни имена в медиите се споменават съоснователят Крис Малаховски и шефът на Arm Рене Хаас. Nvidia ще публикува финансовите си резултати за третото тримесечие на 17 ноември.

Хуан е на 63 години, съосновава Nvidia през 1993 г. и притежава около 3,6% от акциите ѝ. Под ръководството му компанията се превърна в една от най-ценните в света, а през 2025 г. списание „Тайм“ го включи сред „архитектите на изкуствения интелект“ в избора си за личност на годината.