Nvidia разследва директора си за връзка с китайска шпионка

Nvidia, най-големият американски производител на чипове, възложи независимо разследване на твърденията, че главният изпълнителен директор Дженсън Хуанг е имал афера с жена, за която се смята, че работи за китайското разузнаване. Самият Хуанг призна, че е изневерил на жена си.

Бордът на директорите на компанията няма причина да подозира, че е изтекла класифицирана информация или че има заплаха за националната сигурност на САЩ. Хуанг ще продължи да бъде нейн главен изпълнителен директор.

В изявлението на Nvidia се казва, че компанията е решила да започне независимо разследване „в светлината на скорошни съобщения, че нашият основател и председател, Дженсен Хуанг, е бил обект на операция на чуждестранно разузнаване“.

„Съветът на директорите дава приоритет на националната и икономическа сигурност на САЩ. Това е от решаващо значение за интересите на Nvidia и нейните акционери. Въпреки че Съветът на директорите няма основания да смята, че националната сигурност или класифицирана информация на Nvidia е била компрометирана, разследването, наложено от Съвета на директорите, ще прегледа цялата налична информация", пише компанията.

Как се разбра за аферата

За аферата на Хуанг с предполагаем китайски шпионин съобщи първо „Ню Йорк Таймс“. Според публикацията директорът на Nvidia е имал романтична връзка с жена на име Алис Хуанг (тя е със същата фамилия като ръководителя на американската компания, а не негова роднина). Алис Хуанг е свързана със базираната в Сингапур компания Megaspeed, която управлява центрове за данни и купува чипове от Nvidia.

Според източници, цитирани от „Ню Йорк Таймс“, американските разузнавателни агенции са започнали да следят Алис Хуанг (известна още като Хуанг Ле) преди година и са установили, че тя действа от името на китайското правителство.

„Файненшъл таймс“ отбелязва , че „американската разузнавателна общност смята, че Алис Хуанг е била вербувана от Министерството на държавната сигурност на Китай“. Преди това в социалните мрежи се появиха снимки на главния изпълнителен директор на Nvidia с Алис Хуанг, съобщи изданието.

Преди около година президентът на САЩ Доналд Тръмп е бил информиран за аферата. В неделя репортери попитаха Тръмп дали смята, че е трябвало да предприеме някакви действия в отговор на тази информация. „Не, не мисля. Мисля, че е свестен човек“, отговори президентът на САЩ.

Q: NVidia is investigating Jensen Huang‘s relationship with Chinese spy. Do you wish you acted on the intelligence when you were briefed?



Trump: No. I don’t think so. I think he probably has an excuse for it.



Q: Should he stay on as CEO?



Trump: Yeah pic.twitter.com/c4OXJofYYd — Acyn (@Acyn) 8 ноември 2026 г.

Според FT, доклад за връзката между ръководителя на американска компания и предполагаем китайски шпионин е бил разпространен сред висши американски служители малко преди посещението на Тръмп в Пекин и срещата му с китайския президент Си Дзинпин през септември тази година.

Остава неясно каква информация Алис Хуанг може да е предала на Пекин, колко ценни са били тези данни и кога точно е започнала да събира разузнавателна информация.

Китай вече отхвърли обвиненията в шпионаж срещу ръководителя на Nvidia като „безпочвени спекулации“.

Какво каза самият Дженсен Хуанг

„Нашите контакти касаеха Megaspeed и бяха напълно нормални; нямаше нищо необичайно в тях", коментира Дженсен Хуанг в интервю за Bloomberg.

Този уикенд обаче той призна, че е изневерил на жена си, и заяви, че „поема пълна отговорност“ за това. „Изневерих на жена си. Действията ми нараниха нея и децата ни. Няма извинение за действията ми. Поднасям най-дълбоките си извинения“, пише Дженсен Хуанг. И обещава да сътрудничи на разследването.

NVIDIA CEOのジェンスン・フアンにハニトラを仕掛けた、中国政府のスパイとされるピンクのドレスを着た女性。確かに親密な感じはする。シリコンバレーのテックイベントでも、こんな雰囲気の女性を見ること結構ある。(バイアスかも) pic.twitter.com/RgehRwkHkB — Brandon K. Hill | CEO of btrax 🇺🇸x🇯🇵/2 (@BrandonKHill) 8 ноември 2026 г.

Какво е значението на Nvidia

Nvidia е една от най-големите компании в света. Като производител на микропроцесори, тя играе централна роля в разработването на технологии за ИИ. Пазарната стойност на Nvidia в момента се оценява на 4,5 трилиона долара.

Дженсен Хуанг е начело на Nvidia повече от 30 години. BBC отбелязва, че Хуанг е спасявал компанията няколко пъти, когато тя е била на ръба на фалита, и именно той е заложил на изкуствения интелект – много преди глобалния бум на ИИ през последните години.

Първоначално микропроцесорите на Nvidia са били предназначени за компютърни игри, но Хуанг решава да ги разработва специално за ИИ и това доведе до рязко увеличение на пазарната капитализация на компанията.

Защо Nvidia е важна за Китай

Китай, който се конкурира със САЩ в областта на ИИ, е заинтересован от закупуването на микропроцесори на Nvidia. Първоначално САЩ обаче забраниха износа на процесора H200 на Nvidia, един от най-модерните, за Китай. Причината бяха опасения, че това би могло да помогне на китайските компании да надминат американските в областта на изкуствения интелект.

През януари тази година администрацията на Тръмп разреши доставките на H200 за Китай при определени условия.